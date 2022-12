Laura Bozzo niega haber sido expulsada de avión y hace sorprendente revelación. | Fuente: Instagram de Laura Bozzo

En las últimas horas, Laura Bozzo estuvo en el ojo de la tormenta tras las imágenes que difundió un espacio televisivo matutino de México donde se observa a la abogada y conductora de televisión discutiendo con un personal de la aerolínea que la iba a trasladar a Acapulco.

Ante la polémica que generó por el video que también se difundió en las redes sociales, el programa “Encendidos” de RPP se comunicó con la conductora de televisión para conocer más sobre el incidente.

Durante la conversación, Laura Bozzo manifestó su molestia por la manera en que un programa mexicano informó sobre lo ocurrido en el Aeropuerto de la Ciudad de México al señalar que ella fue bajada del avión por resistirse a bajar su equipaje a la bodega.

“Ya estoy acostumbrada a cierta prensa amarillista, 'programuchos' que no tienen ráting y que para tenerlo son capaces de agarrar cualquier cosa e inventar. Para empezar, yo no viajo con equipaje a Acapulco, yo voy con una cartera y una mochila, porque voy permanentemente para allá”, inició explicando la popular 'abogada de los pobres'.

Laura Bozo explicó luego por qué tuvo un intercambio de palabras con el personal de la aerolínea que la iba trasladar a Acapulco. “Lo que ellos no querían era que la cartera la tuviera yo en la mano, y yo la quería dejar debajo del asiento. Eso fue lo que generó la discusión”.

CONFIESA QUE SUFRE DE ATAQUES DE PÁNICO

"Desde que tuve el arresto domiciliario que fueron tres años, quedé con unos problemas que los he confesado en mi libro, entre ellos ataques de pánico y de ansiedad, por lo cual siempre viajo con una cartera donde guardo una bolsa que cuando me viene el ataque de pánico o claustrofobia me encierro en el baño y respiro con la bolsa porque he quedado dañada en mcuhas cosas", contó.

Por otro lado, la conductora de televisión manifestó que, debido a ser una figura pública, no puede ser protagonista de alguna polémica. "No puedo hacer escándalo. Yo no he hecho ningún escándalo en el avión. Simplemente quise hablar con una de las personas que estaban ahí porque toda la vida he viajado con la cartera ahí (debajo del asiento) por este problema [problemas de pánico]".

