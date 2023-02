Christian Suárez se pronunció ante amenazas de su expareja Laura Bozzo. | Fuente: Composición

Cristian Zuárez se mostró tranquilo ante la posibilidad de que Laura Bozzo reactive la demanda por difamación en su contra, aunque eso signifique que su posibilidad de seguir trabajando en Estados Unidos peligre. El argentino aclaró que está trabajando de manera legal en el país norteamericano donde ahora radica.

“Lo único que voy a decir es que me siento tranquilo, estoy de legal [en Estados Unidos] y me gano la vida honradamente como todo mundo. Estoy echándole ganas al trabajo, es una empresa de mi cuñado, es un trabajo familiar y no pasará nada”, señaló el argentino al diario "Trome".

Ante las declaraciones de Laura Bozzo en “El valor de la verdad”, en donde señaló que él la chantajeó y extorsionó, Cristian Zuárez dijo estar evaluando si iniciará o no una demanda contra su expareja. Por el momento quiere mantenerse en silencio mientras analiza sobre esta posibilidad de iniciar acciones legales contra la conductora de televisión.

“Fue tanto lo que dijo que me estoy tomando el tiempo necesario para pensarlo bien. Prefiero analizar todo y luego se enterarán de lo que pasará. Prefiero mantener silencio porque fue mucha información lo que dijo [Laura]. Voy a esperar unos días más”.

LAURA EN EL SILLÓN ROJO

En su tercera presentación en “El valor de la verdad”, Laura Bozzo contó detalles desconocidos sobre su relación de 16 años con Cristian Zuárez. Tras la emisión del programa, no obstante, dijo arrepentirse de su participación.

El lamento le duró poco, porque en Twitter Laura Bozzo dijo que ya era tiempo de contar su testimonio y que le sirva a otras mujeres que viven un "amor enfermo".

“Me arrepentí, pero al ver el programa me sentí orgullosa. Ya era hora que se conociera la pesadilla que viví con mis errores, soy humana. Espero mi testimonio sirva a muchas mujeres manipuladas, cegadas por un amor enfermo que al final destruye”.

Laura Bozzo contó detalles de su relación con Christian Suárez en 'En valor de la verdad'. | Fuente: Captura de TV

