Laly Goyzueta vuelve a defenderse en redes sociales tras recibir insultos por opinar de la política peruana. | Fuente: Twitter

Laly Goyzueta volvió a encender las redes sociales con sus opiniones sobre la política peruana. Esta vez, la actriz le respondió a la gente que la ha criticado por defender al presidente Martín Vizcarra tras su mensaje el 28 de julio.

Recordada por su papeles en la series "1000 oficios", "Así es la vida" y "Ojitos hechiceros", la intérprete descartó pertenecer a algún partido político y señaló que ha trabajado en más de 20 telenovelas y solo dos fueron producidas por el canal del Estado.

"Soy una persona independiente y no pertenezco a ningún partido político y tengo todo el derecho de opinar como todos ustedes. He trabajado en más de 20 series y telenovelas, dos de las cuales fueron producidas por TV Perú: "Nuestra historia" y "El último bastión" y estoy muy orgullosa de mi trabajo. A mí me han pagado por mi trabajo como actriz. Mis opiniones no tienen precio. No las vaya a gastar en contestarles a las personas que me ofenden. Buenas noches", escribió Laly Goyzueta en Twitter.



Orgullosa de mi trabajo. A mi me han pagado por mi trabajo como actriz. Mis opiniones no tienen precio. No las voya a gastar en contestarles a las personas que me ofenden. Buenas noches. — Laly Goyzueta (@LalyGoyzueta) July 30, 2019

Como se recuerda, Laly Goyzueta criticó uno de los comentarios de Salvador Heresi, por lo que se ganó varios insultos por parte de varios usuarios de la mencionada red social.

Después de recibir criticas por parte de algunas personas, la actriz decidió defenderse de uno en particular, que hizo alusión a su edad. “Seré vieja pero no defiendo corruptos”, fue su tajante respuesta.