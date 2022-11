La Tigresa del Oriente pidió ayuda para los artistas peruanos en plena cuarentena obligatoria. | Fuente: Instagram

A casi un año del inicio de la pandemia, la Tigresa del Oriente se mostró nuevamente preocupada por la situación económica que atraviesan ella y muchos de sus colegas por la paralización de conciertos y espectáculos en vivo durante la cuarentena obligatoria que rige desde comienzos de febrero.

“Todos los artistas nos sentimos abandonados por el gobierno”, señaló la cantante Judith Bustos en comunicación con RPP Noticias. “Pido al gobierno que se acuerde de nosotros. No tenemos ingresos económicos, el trabajo de los fines de semana eran los días para los artistas, ahora no hay reuniones sociales”.

En ese sentido, la artista peruana de 75 años hizo un pedido directamente a Francisco Sagasti frente a la crisis que ha golpeado a dicho sector: “Señor presidente, yo me considero como la última rueda del coche, debería haber un apoyo especialmente para todo el gremio de artistas”.

Sin control de sus regalías

De momento, la Tigresa del Oriente no puede sustentarse en YouTube, y asegura no tener conocimiento de quiénes son las personas que reciben el dinero por sus videos. Se sabe que los temas musicales de la popular intérprete han sido virales en más de una ocasión, logrando alcanzas los millones de vistas.

“No sé quién cobra mis regalías”, admitió la 'Reina de YouTube'. “Estoy buscando un abogado que quiera ayudarme en esa parte, porque no sé qué hacer. Hay mucha gente que está cobrando mis regalías, porque no sé quién y cómo”.

Invoca a los peruanos a respetar las nomas

Tras vencer la COVID-19 en septiembre del año pasado, la también maquilladora está considerando reabrir su negocio de peluquería, debido a que no tiene ingresos económicos para sus gastos personales. “Todos los días necesitamos tener un sencillo en el bolsillo”, señaló Bustos a RPP Noticias.

“(Hago) una invocación, pido a todos mis compatriotas que acaten las órdenes de las autoridades, para cuidarnos todos y poner fin a esta pandemia”, agregó.

