Laly Goyzueta se mostró agradecida por ser invitada a participar en 'La otra orilla'. | Fuente: Instagram

Laly Goyzueta se mostró agradecida por ser convocada en el elenco de “La otra orilla”, la nueva serie de Michelle Alexander sobre los héroes de la pandemia de COVID-19. Muchos artistas peruanos se enfrentan al desempleo o deben abocar sus trabajos en contenidos para internet, debido la paralización de las industrias del cine, teatro y música.

“La otra orilla” es la nueva producción de Michelle Alexander que se centra en las vidas de los héroes de la crisis de salud que se vive actualmente en nuestro país y el mundo.

Según contó la productora, se trata de mostrar sus vidas a nivel personal y familiar, mostrando así historias de esperanza y que no incentiven el morbo en estos momentos. Goyzueta estaba sin trabajo, así que aceptó inmediatamente al escuchar la propuesta.

“Dije sí rápido, porque a ver yo no pensaba trabajar este año. Soy actriz y también daba clases en un gimnasio y estas dos actividades no se pueden desarrollar, al menos este año. Que me den la oportunidad de hacer esta telenovela lo sentí como un milagro. Te juro por Dios, en ese momento dije: qué afortunada soy”, dijo la actriz peruana a Correo.

UN RETO PARA ELLA

Laly Goyzueta aseguró que es un reto como actriz mantener el interés de la audiencia a través de su personaje, Lorena en “La otra orilla”. Además, destacó el trabajo de los directores, así como de sus compañeros de elenco, Alicia Mercado y Gonzalo Molina, con quienes comparte su gran mayoría de escenas en la serie.

“Para mí es un reto como actriz tratar de mantener el interés de la audiencia estando prácticamente sola, pero tengo la suerte de contar con unos maravillosos directores, una linda historia y compañeros de lujo. Yo trabajo casi todas mis escenas con Alicia Mercado que es mi hija en la ficción y con Gonzalo Molina, qué te puedo decir, ambos talentosísimos”, concluyó.

Te sugerimos leer