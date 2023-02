El cómico conocido como ‘Johnny Carpincho’ recordó a su fallecido hermano Miguel Campos, 'La Bibi'. | Fuente: Instagram

“El reventonazo de la Chola” recordó al fallecido cómico Miguel Campos a una semana de su partida. En el homenaje para ‘La Bibi’, estuvieron presentes el conductor Ernesto Pimentel, su hermano ‘Johnny Carpincho’ y populares cómicos peruanos que compartieron escena con él en vida.

“De ‘La Bibi’ tenemos siempre los mejores recuerdos. Antes del programa, nos pusimos a conversar con los invitados de la chispa que él tenía. Nos hemos reído, pero también tocó derramar lágrimas porque se fue un amigo”, señaló Pimentel poco antes de la emisión del programa del sábado 7 de noviembre.

Tras recordar algunos divertidos sketchs de Miguel Campos, su hermano y compañero de bromas Luis Campos Aliaga, el conocido ‘Carpincho’, no pudo evitar quebrarse. “Para mí es muy difícil. Trato de ponerme fuerte, pero me mata la pena, porque he perdido la mitad de mi vida”, dijo con la voz entrecortada.

El conductor Ernesto Pimentel, también conocido como la 'Chola Chabuca', rindió homenaje al fallecido cómico Miguel Campos.

En ese sentido, la ‘Chola Chabuca’ reveló que no tenía planeado incluirlo en este homenaje a la ‘La Bibi’, porque sería muy difícil sentarse a hablar de su fallecido hermano. “Tú sabes que cuando estábamos pensando en este homenaje, dijimos no hay que traerte, porque sentía que es algo muy doloroso”, expresó.

LA ÚLTIMA VEZ QUE HABLÓ CON ‘LA BIBI’

“‘Cachucha’, ‘Nabito’, Manolo y todos tus compañeros sienten que han perdido una batalla, porque todos hemos estado escuchando expectantes”, consideró Ernesto Pimentel. “Pero tú no puedes sentir eso, estás aquí para decir que tienes la obligación de continuar. ¿Qué te diría tu hermano ahora?”, le consultó a Luis Campos Aliaga.

Ante la pregunta, el hermano de ‘La Bibi’ respondió entre lágrimas: “Que continúe y no me deje vencer”. Además, el cómico peruano confesó cómo fue la última vez que habló con él desde la distancia porque todavía se encontraba delicado de salud por las secuelas de la COVID-19.

“En la última videollamada, me regaló a mí y mi hermana dos sonrisas, un beso volado… que todo estaba bien y eso fue lo último que pasó”, contó tras el fallecimiento de Miguel Campos.

Te sugerimos leer