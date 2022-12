Korina Rivadeneira piensa en adelantar la fecha de parto de su bebé para antes del 8 de setiembre | Fuente: Instagram

Korina Rivadeneira comentó en una transmisión de Instagram que desea adelantar la fecha del parto de su bebé a solo semanas de traer al mundo a su primera hija,

En un inicio, Rivadeneira y su esposo, el piloto de autos Mario Hart, anunciaron que su hija, a quien llamarán Lara, nacería el 8 de setiembre.

“No quiero que venga en la fecha programada. Yo sí quiero sí o sí tener mi parto natural a como dé lugar. No quiero que el médico decida por mí”, dijo Rivadeneira en el enlace que compartió con la periodista Verónica Linares.

“Quiero prepararme para que nazca antes de la fecha pactada, sabes que hay un montón de tips para estimularte, para que naturalmente vengan las contracciones”, agregó.

Cuando la modelo venezolana Korina Rivadeneira estaba por cumplir los 8 meses de embarazao, decidió compartir con sus seguidores de Instagram la cantidad de kilos que había aumentado.

“Bueno, aquí tengo 8 kilos de más, es decir que estoy cargando 8 kilos por eso los dolores en la espalda pues”, escribió.

No obstante, al día siguiente, se volvió a pesar y su peso había aumentado. “Miren, son 11 kilos que tengo de más, no 8″, expresó la exchica reality.

La joven suele manifestar el amor que siente por su bebé y las ansias que tiene por poder a tener a su bebé en sus brazos:

“Te amo chiqui. A veces se mueve mucho pero muchísimo más, pero no la grabo porque me quedo disfrutando la sensación mirándome la panza y gritando a Mario para que corra a ver, pero a él no le gusta ver, le gusta tocarla, y siempre dice cosas como: ‘asu, ay me da cosa, me está acariciando la mano’ y muchas más experiencias”.

