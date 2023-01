El padre de la modelo Korina Rivadeneira manifestó su orgullo. | Fuente: Instagram

A poco de celebrarse el Día del Padre, la modelo Korina Rivadeneira fue sorprendida en "América Hoy" con un mensaje de su papá, quien reside en Venezuela.

Willy Rivadeneira aprovechó la oportunidad para expresar lo orgulloso que se siente de su hija y deseó lo mejor para Korina, quien está a pocos meses de convertirse en madre.

"Me siento orgulloso porque has logrado todo lo que has querido, y siempre lo he dicho, 'cuando quieras algo, tú lo vas a lograr'... Y ahora vas a ser madre de una princesa bella, estoy muy orgulloso de ti y estoy muy contento; quiero conocerla, sé que se va a parecer a ti, una reina bella y preciosa. Espero que sea como tú, traviesa, aventurera...Que seas muy feliz, hija linda", expresó.

Asimismo, la esposa de Mario Hart reveló que esta era la primera vez que su padre aparecía en la televisión y lamentó no poder pasar el Día del Padre a su lado, pero aseguró que lo sorprenderá a pesar de la distancia.

"Me da pena porque está solito allá, pero de todas maneras, yo, desde aquí, voy a hacer lo posible para hacer que la pase bien... Él fue el que me metió a los deportes extremos y me ha enseñado tantas cosas, me ha enseñado a amar la naturaleza, a compartir", sostuvo la modelo.

PAPÁ PRIMERIZO

El piloto de autos Mario Hart está a poco de convertirse en padre, aunque considera que él -a comparación de su esposa- "se la ha llevado fácil".

"Yo todavía me la he llevado medio fácil esto de padre, lo mío ha sido una acción y hablarle por encima de la barriga, pero aún falta...", indicó Hart, quien comentó que su hija podría sacar una de sus principales características físicas.

"Por la ecografía que hemos visto, que es la primera en la que podemos ver a la bebé tan claramente, es evidente que está sacando mi naricita", comentó el exchico reality.

