Korina Rivadeneira expresa su felicidad por su embarazo | Fuente: Instagram

La modelo Korina Rivadeneira y el piloto de autos Mario Hart se convertirán en padres por primera vez y ambos expresan continuamente las emociones que esta etapa les genera.

A través de su cuenta de Instagram, Korina Rivadeneira manifestó su felicidad al sentir el crecimiento de su primera hija y habló de lo maravilloso que es ser mujer.

"Una aventura llena de emociones y sensaciones ha traído a mi esta pequeña que crece en mi vientre, la aventura más hermosa e inexplicable que jamás habría podido siquiera imaginar, me hace sentir como un súper humano, como alguien sacado de la ficción", anotó.

"Antes; pensar en una embarazada me daba ternura, ahora; ser una embarazada me hace admirar lo grandes e importantes que somos, lo perfectas que fuimos diseñadas por una mano mágica y milagrosa, me hace pensar en que no existen imposibles en ¡creo en los milagros por que somos uno!", aseveró Korina Rivadeneira.

MARIO HART Y SU REACCIÓN AL ENTERARSE DEL SEXO DE SU BEBÉ

A principios de mayo, Mario Hart fue eliminado en el programa "La máscara", donde aprovechó en contar algunos detalles sobre el embarazo de Korina. Allí se refirió a cómo fue su reacción tras enterarse del sexo de su bebé.

“Yo me enteré que íbamos a ser padres cuando Korina tenía seis o siete semanas de embarazo”, dijo a Mathías Brivio. “Justo unos días antes de venir para el norte, antes de que empezara la cuarentena, pudimos ir al ginecólogo y saber el sexo del bebé, pero lo mantuvimos en reserva”, añadió.

Es entonces que el piloto de carreras confesó que él esperaba que sea de sexo masculino. “Te soy sincero: yo esperaba que sea un niño, un varoncito, porque tengo la ilusión de poder compartir con un varón todo lo que yo hago, pero tener una niña, una mujercita… tengo muchos amigos que tienen como primer hijo a una mujer y me cuentan que la experiencia es alucinante”, afirmó.

En ese sentido, Mario Hart manifestó que “se le caerá la baba” por su bebé, fruto de su matrimonio con Rivadeneira.

