Mario Hart y Korina Rovadeneira se encuentran en Colán, Piura. | Fuente: Instagram

Mario Hart compartió un vídeo en sus redes sociales donde está bailando salsa junto a su esposa Korina Rivadeneira. La modelo venezolana mostró sus mejores pasos y lo que más llamó la atención de sus fanáticos fue su avanzado embarazo.

El intérprete de “Yo no fui” subió el clip a su cuenta de Instagram y escribió: “Bailecito con mi panzona para terminar la semana”, se lee en la descripción. No obstante, la próxima mamá compartió con sus seguidores cómo fue el detrás de cámaras de su presentación.

Korina Rivadeneira confesó que tuvieron que practicar ya que “no sale a la primera” y recalcó que Mario Hart mostraba su incomodidad cuando ella se equivocaba en los pasos: “Miren cómo me mira... No soporta cuando me equivoco”, puso en sus redes, con un emoticón de una carita sonriendo.

La pareja ha demostrado complicidad desde que contrajeron matrimonio en el 2017 y desde ese momento han compartido su felicidad con sus fanáticos.

La modelo y el exchico reality anunciaron hace unos meses que se convertirán en padres por primera vez y, seguidamente, revelaron que se trata de una niña a la que Korina dará a luz este año.

Debido a la ampliación del estado de emergencia, Mario Hart y Korina Rivadeneira permanecen en una casa de Colán, en la que disfrutaban de unas vacaciones en familia, antes de las medidas ordenadas por el Gobierno.

EL NOMBRE IDEAL

Todo marchó según los deseos de la famosa pareja 'reality', conformada por Korina Rivadeneira y Mario Hart. La modelo y actriz se encuentra emocionada de tener a su primera hija y ya baraja opciones de nombre.

“¡La felicidad no entra en mi ser! Desde que me hice el test de embarazo dije que sería niña, hasta le compré un bikini de sirenita. Estos son nuestras opciones de nombres: Alana, Alma, Lara, Luna, Kira”, escribió en Instagram.

