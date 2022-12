Mario Hart acudirá a audiencia pedido por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaral. | Fuente: Instagram de Mario Hart

Mario Hart y Korina Rivadeneira asistirán al Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaral para la audiencia de control de acusación de los seis años de prisión que solicita la Fiscalía en su contra; así como el pago de 150 mil soles de reparación civil a favor de la municipalidad.

El fiscal de Huaral, Christian Orlando Quineche Flores, acusa a los ex integrantes de “Esto es guerra” por los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo, fraude procesal y falsedad genérica en agravio del Estado por irregularidades al casarse.

“Hoy [sábado] recibí la información por internet. Lamentablemente es algo que pasa siempre, porque las notificaciones no llegan a nuestro departamento, me entero por internet. Ahora lo consulté con mi abogado para que me ponga al tanto del tema. Pero bueno esto es parte del proceso”, señaló Mario Hart.

El participante de “El artista del año” se mostró sorprendido cuando fue consultado respecto a los trámites que habría iniciado Korina Rivadeneira para obtener la nacionalidad peruana, pues señaló que su esposa todavía no había iniciado a realizar esos documentos y no sabe “cómo se filtró esa información”.

“Todavía no se ha iniciado los trámites, no sé cómo se ha filtrado la información. Es algo que ya tenía planeado. Mi esposa tiene muchos años en el Perú, en norma, bajo la ley. Es un trámite que está iniciando para aliviarse la molestia de estar cada cierto tiempo renovando su carné de extranjería, renovación de trabajo. Y espero que pronto pueda ser peruana”, dijo.

