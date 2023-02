Kendall y Kylie Jenner fueron demandadas. | Fuente: Instagram

Las modelos Kendall y Kylie Jenner son reconocidas a nivel internacional por integrar el clan Kardashian, que han logrado conquistar a millones de personas a través de las redes sociales.

Pese a su corta edad, tanto Kendall y Kylie Jenner son exitosas empresarias, sin embargo, esto no las ha librado de ser demandadas por una empresa alemana del rubro textil por presunto plagio.

De acuerdo al portal TMZ, el gigante alemán Klauber Brothers Inc., una compañía fundada en el año 1859 que diseña y produce encajes, demandó a las hermanas, quienes son propietarias de Kylie Shop Inc. y Kendall Jenner Inc.

Según la empresa demandante, la elaboración de la línea de ropa de Kendall y Kylie han sido utilizadas sin permiso en la elaboración de las prendas de la línea de ropa interior, que ambas sacaron hace tres años.

En 2017, las hermanas Kardashian lanzaron su colección de lencería "Kendall + Kylie" y añadieron a sus prendas algunos diseños casi idénticos a la de la empresa Klauber Brothers Inc.

En Twitter, se ha compartido la fotografía del diseño original de la compañía alemana y el encaje que Kendall y Kylie Jenner han utilizado en la colección de ropa interior, que -actualmente- ya no están disponibles.

La empresa alemana exigió, el último miércoles, en un tribunal federal de California, todas las ganancias de las ventas que se han hecho por internet, así como las que se han producido a través de sus dos distribuidoras oficiales, Nordstrom y Kylie Store.

Cabe añadir que los diseños de ropa interior de las hermanas Jenner fueron una colaboración que realizaron junto con Topshop, aunque aún se desconoce si Klauber Brothers quieren reclamarles ganancias también a ellos. Hasta el momento, ni Kendall y Kylie se han pronunciado sobre la denuncia.

