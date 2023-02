Kelin Rivera: "Ser Miss Perú es estar al servicio de los peruanos y de los más necesitados"

Kelin Rivera, Miss Perú 2019, hace un balance de su reinado en un año marcado por la pandemia. | Fuente: Victor Arteaga

A Kelin Rivera le queda poco más de una semana como Miss Perú. El año de su reinado comenzó con gran júbilo ya que quedó en el top 10 del Miss Universo 2019, algo que no sucedía desde hace 14 años. Luego, vino la pandemia.

Cuidando sus palabras, acepta que se trató de "un año de reinado diferente"; pero se encuentra satisfecha con el trabajo realizado. "Ser Miss Perú es estar al servicio de los peruanos y de la gente vulnerable", recalca a RPP Noticias. Y esa idea guió su reinado.

A inicios de año impulsó la campaña #NoMeToques para exigir respeto y la no invasión del espacio de la mujer. En octubre, los peruanos se indignaban con la noticia de la violación grupal contra una joven, de 21 años, en Surco. Rivera expresa su rechazo y urge a que todos se unan contra la violencia a la mujer.

"Es totalmente indignante, me causa mucha impotencia. Los índices de violencia contra la mujer y el acoso callejero están en aumento. Desde la plataforma procuramos incentivar y reforzar en quienes nos ven que tengan la valentía para no permitir ningún maltrato. En el Perú hacen falta sanciones severas. Todos debemos contribuir para que acabe", resalta la Miss Perú 2019.

El otro lado de su trabajo se traduce en los proyectos sociales que ha llevado a cabo como La ruta solidaria. Viajó alrededor del Perú -al Tumbes, Lima, Junín, entre otras localidades- brindando donativos a las personas más vulnerables.

"Al inicio pensamos que no se podría, pero hemos recorrido el país dentro de lo posible", comenta la arequipeña Kelin Rivera. "Hemos llevado bastante obra social y viajado para ser una voz de esas personas donde no llega la ayuda necesaria. Esto no va a terminar cuando entregue la corona porque mi compromiso en representar al Perú seguirá en adelante", dice con confianza y orgullo.

LA PRÓXIMA REINA

De su paso por Miss Universo 2019, destaca que reafirmó su compromiso por el Perú. "Me abrió toda una visión sobre lo que quiero hacer y mis proyectos a futuro", añade.

El próximo 15 de noviembre, ella entregará la corona a la ganadora del Miss Perú 2020. ¿Qué es lo que se busca de ella? "Tener una voz líder, que represente a esa mujer fuerte y poderosa. Ser una voz líder para quienes no la tienen", destaca. "Y ser auténtica, que se muestre como una mujer real. El estereotipo de mujer inalcanzable es parte del pasado", subraya.

Además, la siguiente reina siempre deberá tener presente un tema: su labor social. "Ser Miss Perú es estar al servicio de los peruanos y en completa predisposición de trabajar por los más necesitados. Que tenga un plan de trabajo constante, más aún en estos tiempos pospandemia. El compromiso que debería llevar la Miss Perú es trabajar en pro de los más vulnerables", sostiene.

Una vez entregada la corona, Kelin Rivera planea continuar su apoyo con La ruta solidaria. Además de contribuir con la educación, una de sus grandes metas.

TRABAJO SOCIAL Como parte del reinado de Kelin Rivera, en las próximas semanas se inaugurará un comedor popular en el asentamiento humano Los Pinos, en San Gabriel Alto, en Lima.

