Katy Perry habla de su depresión. | Fuente: AFP

La cantante Katy Perry abrió el año siendo la imagen de portada de la edición para la India de la revista Vogue, en la que reveló cómo enfrenta su lucha contra la depresión y de cómo su pareja, el actor Orlando Bloom, la apoya.

La intérprete de “Firework”, “Roar” y otros éxitos, confesó que entre el 2017 y 2018 vivió momentos duros. "Me deprimí y no quise levantarme de la cama. En el pasado, pude superarlo, pero esta vez sucedió algo que me hizo caer por muchos tramos de escaleras. Realmente tuve que atravesar un viaje de salud mental", expresó.

Asimismo, señaló que es falso que para ser buen artista se debe sentir dolor. “No quiero tener dolor emocional toda mi vida para escribir canciones", sostuvo Katy Perry.

Katy Perry contó que ha trabajado mucho de forma “mental, espiritual y emocional en los últimos años" para superar la enfermedad. "Existen muchos tipos de meditación que he practicado, pero ninguna supera a la meditación trascendental. Ha cambiado mi vida", añadió.

La artista californiana no dejó de mencionar el importante papel que desempeña en su vida su novio, el actor Orlando Bloom. Hay que recordar que ambos han pasado por divorcios: Bloom con Miranda Kerr y Perry con Russell Brand.

"Orlando es como un sabio", asegura Katy Perry. "Cuando nos conocimos la primera vez, dijo que íbamos a sacar el veneno de cada uno y realmente lo hacemos", añadió la cantante.

"Nunca había tenido una pareja que estuviera dispuesta a realizar un viaje emocional y espiritual como Orlando. Es un desafío, porque te enfrentas a todas las cosas que no te gustan de ti misma", confesó.

De otro lado, Perry dijo que comparte buenos momentos con el hijo de Orlando Bloom, Flynn. El pequeño de 8 años es hijo del actor y de Miranda Kerr.