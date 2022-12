Katia Palma responde luego de escándalo por incumplir cuarentena. | Fuente: Instagram

A punto de estrenarse la nueva temporada del programa "Yo Soy", en el que Katia Palma será jurado una vez más, la actriz habló sobre la supuesta fiesta que hizo en su departamento en plena cuarentena.

Katia Palma explicó lo que sucedió aquel día, en que una patrulla de policía llegó hasta su edificio, luego de que sus vecinos denunciaran sobre un evento social, lo cual está prohibido debido a la pandemia.

“Hace tiempo quería conversarlo. Yo vivo en un edificio donde tres departamentos nos hemos hecho muy patas, nos organizamos como amigos. Cuando empieza la cuarentena, dijimos que salga uno cada semana para comprar para todos. Nos organizamos como si fuéramos ’romies'. Ese día vino la policía y no estábamos en mi casa. Le contanos la situación a los policías”, comentó Palma en "Mujeres al mando".

“Nosotros como propietarios dijimos que nadie externo entre al edificio. Los policías vinieron y nos identificamos y nos dicen bajen el volumen. Ese fue nuestro error. Me siento culpable de haber subido un poco el volumen. Me muero antes (de hacer una fiesta), yo a mis amigos no los veo, no me parece, es injusto, esa fue la verdad”, aseguró la intérprete.

¿QUÉ DIJO RICARDO MORÁN?

Ricardo Morán, productor de "Yo Soy", fue consultado sobre si piensa sancionar a Katia Palma al estilo de "Esto es guerra", por infringir la cuarentena.

No obstante, Ricardo Morán recalcó que "Yo Soy" no es un reality y que tampoco ve el espacio de América Tv.

“No se de lo que me hablas, 'Yo soy’ es un programa de entretenimiento para toda la familia. No es un reality. No veo ese programa, desconozco de lo que ha pasado, estoy abocado a mi programa y a que se cumplan las normas de seguridad”, indicó para diario Ojo.

