Katia Palma cumplió 40 años. | Fuente: Instagram

La actriz y jurado de "Yo Soy", Katia Palma, estuvo de cumpleaños el lunes 17 de agosto. La artista cumplió 40 años y lo celebró en cada, cumpliendo con el aislamiento social.

En ese sentido, Palma recordó que en tiempos de pandemia por la COVID-19 todo tienen "un cumpleaños diferente: la frase del año". Asimismo, se mostró agradecida por el cariño que recibió en esta fecha especial y, sobre todo, por tener salud.

"Y sí, diferente pero con el mismo corazón. He sentido mi cumpleaños número 40 lindísimo, gracias a todos lo que me hicieron sentir así. Suena 'cliché' pero estar sana es lo que más agradezco", anotó.

"Gracias a mi familia, amigos que son como familia y a todos los que no me conocen y que me hicieron sentir un día especial. Estoy contenta y dispuesta a recibir todo lo que venga", añadió Katia Palma.

HACER CINE

Entre la televisión y el teatro, a Katia Palma solo le falta incursionar en el cine. Y sus deseos de dar el salto a la pantalla grande vienen de la mano con la ilusión de participar en un proyecto de corte humorístico donde ella asuma un papel protagónico.

Así lo confesó, recientemente, a RPP Noticias. “Me encantaría hacer cine. Ese es el otro paso que me provocaría hacer en mi carrera”, señaló. “Empezaría con humor, de todas maneras, y me provocaría ser protagonista”, añadió.

Aunque no cierra las puertas a ninguna propuesta, Palma manifestó que le gustaría participar en una cinta internacional junto a Eugenio Dérbez, de quien se confesó una admiradora. Y si tuviera que compartir roles con intérpretes nacionales, mostró predilección por algunas figuras del séptimo arte peruano.

“Sería un placer actuar con Cachín [Carlos Alcántara], por supuesto. Pero también con personas con las que me siento cómoda trabajando: Patricia [Portocarrero], Maricarmen [Marín], Cristian Rivero, Adolfo Aguilar, Renzo Schuller… Jely Reátegui y Carlos Carlín me encantan, también Manuel Gold. Hay un montón de actores que son increíbles”, expresó.

