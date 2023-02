Katia Palma descarta la posibilidad de ser madre: 'Ya tengo 40, es una decisión definitiva'. | Fuente: Instagram

Katia Palma tiene 40 años, una larga carrera artística y ahora se desempeña como jurado de “Yo Soy”, tras trabajar y no descansar ha pensado en su futuro y reflexionó sobre la posibilidad de convertirse en madre.

Si bien pensó en algún momento tener un hijo, aseguró que actualmente “le encanta” su vida como está. ¿Por qué? “Disfruto irme de viaje, dormir hasta tarde y con un niño, todo eso ya es imposible”, comentó.

A pesar de haber compartido la felicidad de sus amistades -como Karen Schwarz- que trajeron un niño al mundo, no está convencida de tener sus propios bebés: “No sé si quiero parir, debe ser una experiencia hermosa, no hablo de lo que no sé”, aseguró al diario Trome.

“Ya tengo 40, es una decisión definitiva”, agregó. Sin embargo, la maternidad sigue cruzando por su mente cuando le preguntan “¿Quién te cuidará en tu vejez?”, a lo que Katia Palma vuelve a replantearse la idea de ser madre:

“Lo pienso y te digo que es un ‘rollo’ llegar a la vejez sola y me vuelvo a cuestionar”, sostuvo. No es la primera vez que la actriz cómica habla sobre la maternidad ya que es anteriores ocasiones, aseguró disfrutar su vida así como está y no le da importancia a la presión de las personas que le critican por no tener un bebé a su edad.

REINVENTARSE EN PANDEMIA

Al igual que sus otros compañeros, Katia Palma ha debido reinventarse en medio de la pandemia. Para ello, se sumó al teatro virtual. Ella llevó su unipersonal “Los rollos de Katia” -con el que en el pasado recorrió diversas ciudades del país- al mundo digital.

Asimismo, se unió una vez más con Patricia Portocarrero y Saskia Bernaola para presentar el show de “Las Banda-las” con todo su humor y música.

EL SUEÑO DEL PROGRAMA PROPIO

Katia Palma desea enfrentarse a nuevos retos en el 2021, pues le gustaría dividir su tiempo entre "Yo Soy" y un espacio enteramente de ella. "También me gustaría tener la posibilidad de un programa propio, sería chévere", dijo a Trome.

Meses atrás, la artista expresó sus deseos de dar el salto a la pantalla grande con la ilusión de participar en un proyecto de corte humorístico donde ella asuma un papel protagónico.

Así lo confesó, a RPP Noticias. “Me encantaría hacer cine. Ese es el otro paso que me provocaría hacer en mi carrera”, señaló. “Empezaría con humor, de todas maneras, y me provocaría ser protagonista”, añadió.

RELACIÓN LABORAL CON MAURI STERN

Para acabar con los rumores que se lee en redes sociales, Katia Palma se encargó de demostrar que no tiene problemas con Mauri Stern, a pesar de que en la mesa del jurado han tenido ciertos roces. Por ese motivo, compartió una imagen con su compañero en sus redes sociales.

Como se recuerda, Mauri causó revuelo con sus devoluciones crudas y constructivas, y eso no les gustó a sus colegas.

Además, Stern y Palma ya han vivido tensos momentos en “Yo Soy”, pero para acabar con la supuesta ‘enemistad’ que tienen, publicó una foto en sus historias de Instagram donde, en realidad, llevan una buena relación.

KATIA PALMA EN LA TEMPORADA 30 DE "YO SOY"

“Yo Soy” volverá con su temporada 30 desde el próximo lunes 8 de marzo. ¿Tony Succar y Mauri Stern se quedarán en el jurado junto a Katia Palma y Maricarmen Marín? Un adelanto promocional revela que ambos permanecerán en el programa de competencias para esta nueva entrega.

A través de un spot promocional en las redes sociales, el espacio televisivo confirmó que nuevamente regresarán a la etapa de selección de participantes. ¿Cómo lograron mantener el jurado? De acuerdo a lo que se ve en el video Succar y Stern tenían todo listo para regresar cada uno al país donde radican… Hasta que son persuadidos por sus compañeros.

“Llegó el día, nos vamos”, dice el ex integrante de Magneto, a lo que el ganador del Grammy agrega: “Voy a extrañar demasiado ‘Yo Soy’”. Después, aparecen Karen Schwarz, Maricarmen Marín, Katia Palma y Cristian Rivero para convencerlos de que se queden en el Perú por un tiempo más.

“El lunes 8 de marzo, vuelve el casting más divertido, con los jurando más queridos del país Maricarmen, Katia, Tony y Mauri. ‘Yo Soy’ temporada 30 por Latina Televisión”, se lee en la descripción del divertido clip que anunció finalmente que Tony Succar y Mauri Stern continuarán en la nueva temporada.

