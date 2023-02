Kate Candela y Daniela Darcourt pertenecieron a 'Son Tentación'. | Fuente: Composición

Hace unas semanas, Kate Candela salió a defender a Yahaira Plasencia de las “bromas” que le hacía Daniela Darcourt cuando pertenecía a “El Reventonazo de la Chola”. La salsera aseguró que era “su estilo” hablar mal de otros en ese tono.

Para aclarar el asunto sobre su enemistad con la intérprete de “Probablemente”, Candela reveló en “Modo Espectáculos”, que ella pedía no cruzarse en los conciertos que antes realizaban.

“Me preguntaron si sabía que ella no quería cruzarse conmigo en los shows. Es verdad, sí, lo sé. Pero yo no comento sobre esto”, dijo la cantante peruana sin entrar en detalles. Por otro lado, comentó que no necesita de “escándalos” para tener contratos o salir en televisión:

“En realidad, ella (Darcourt) siente que yo necesito de esto y la verdad es que no lo necesito”, aseguró. Esto causó sorpresa entre sus seguidores ya que ambas pertenecían a “Son Tentación” y parecían llevarse bien.

CARRERA COMO SOLISTA

En diciembre del 2018, Kate Candela anunció su retiro de la agrupación Son Tentación y, desde entonces, se dedicó a reforzar su carrera musical como solista. Luego de su ingreso a “El artista del año”, ahora el público puede conocer más de su talento para el canto y también el baile.

En una entrevista con el programa “Encendidos” de RPP, la ex vocalista de la orquesta de salsa habló de la producción musical en la que está trabajando y adelantó que, a diferencia de sus excompañeras Daniela Darcourt, Yahaira Plasencia y Amy Gutiérrez, su disco tendrá canciones propias.

“Salí de Son Tentación con la idea de seguir una carrera como solista. Mi propuesta es salir con temas inéditos, propios, porque la gente está cansada [de los cóvers]. Tenemos bastantes personas encargadas de toda esta producción, incluso músicos del exterior”, comentó Kate Candela.

