Karina Rivera habla del amor a los 50 años. | Fuente: Instagram

La conductora de "La ruta del amor", Karina Rivera, que ha estado en medio de la polémica durante esta semana, habló de lo que considera es enamorarse a los 50 años.

Como se recuerda, a inicios de año, Karina Rivera y Orlando Fundichely anunciaron su separación y, actualmente, ambos mantienen una relación amorosa aparte.

"(El amor a los 50) es más racional, sabiendo que no quieres cometer errores vividos antes; es diferente, más sabio, más con la cabeza", señaló para Perú 21.

"El amor de pareja es la expresión más hermosa, que no se debe perder. Sirve para construir metas, sueños. Es un apoyo, es tener un amigo en quien confiar y apoyarte", añadió Rivera, de 51 años.

Asimismo, indicó que está "muy contenta" de haber encontrado una pareja. "Ya son seis meses", sostuvo la presentadora de televisión, quien precisó que se ha vuelto una persona cautelosa al momento de enamorarse.

"Soy muy cautelosa en el amor, no soy una persona alocada, me gusta pensar bien las cosas. Y tampoco es que haya tenido mil amores. No. Soy una persona que toma las cosas con calma", expresó.

SOBRE LA RUTA DEL AMOR

Tras varios meses, Latina anunció el nuevo reality "La ruta del amor", que reemplazaría el fallido programa "Todo por amor", que estuvo menos de un mes al aire, bajo la conducción de Karina Rivera y Nicola Porcella.

Para Rivera, esta es una forma de reinvención en tiempos de pandemia. "Todos nos tenemos que reinventar de alguna manera", comentó. "Y el programa, en cuanto al amor, tiene que formatearse y tenemos que encontrar las maneras posibles de seguir enamorándonos, de seguir con este sentimiento mágico, que no se debe perder en los momentos difíciles", añadió.

No obstante, sostuvo que el confinamiento no es una barrera para enamorarse. "Si bien por la pandemia todo en el mundo tiene que cambiar, hay muchas parejas que se han conocido por las redes sociales. Entonces, no solo hemos cambiado el nombre del programa, sino las situaciones. No es un imposible encontrar el amor en medio de la pandemia", indicó Karina Rivera.

