Con el inicio de la cuarentena, Karina Rivera le tuvo que decir adiós al 'reality' "Todo por amor", que conducía junto con Nicola Porcella. Pero su alejamiento de la televisión no duró mucho, recientemente se integró al programa "Tengo algo que decirte".

Cuando la conductora debutó frente a la pantalla, hace casi tres décadas, tomó una firme decisión: ser ella misma y mostrarse como es. Una elección que ha mantenido, de lo contrario cree que su carrera hubiera sido distinta.

"Si alguna vez [se me hubieran subido los humos] me habría mandado un aterrizaje forzoso. No me lo permití porque no me iba a llevar a ningún lado. No habría ganado nada, habría perdido todo", sostuvo al diario Correo.

Mientras condujo "Todo por amor", un polémico comentario de Nicola Porcella hizo que llovieran fuertes críticas sobre el programa. Karina Rivera reconoce que las palabras del exchico 'reality' fueron desatinadas, pero prefiere mantener los buenos recuerdos de él.

"A Nicola le ganó la emoción [...] ha estado en la mira. Entonces, simplemente se tiraron encima de él. Sí fue una pachotada, pero no fue su intención. Yo me quedo con muy buenos recuerdos", comenta la animadora que añade sobre su trabajo juntos: "se portó super bien, escuchaba atento a todo".

La recordada animadora infantil cree que, después de la pandemia por el nuevo coronavirus, la pequeña pantalla deberá cambiar. "Va a originar que la televisión se replantee, pues no solo necesitamos entretenimiento sino volver a conectarnos. Un programa como 'Utilísima' en versión moderna no estaría mal", considera a propósito de las miles de personas que se ha dedicado a ver tutoriales (de cocina, peluquería, etc.) durante la cuarentena.

POLÉMICO COMENTARIO

A mediados de febrero, Porcella tuvo un desatinado comentario para Karina Rivera. Después de que un participante de "Todo por amor" le hiciera un cumplido a la conductora, su compañero dijo: “Producción, no, a mí no me molesten. Acá nadie se ‘gilea’ a Karina [Rivera] más que los gerentes del canal que nos van a poner la plata”.

La Defensoría del Pueblo se pronunció a través de sus redes sociales: “Condenamos expresiones del conductor Nicola Porcella, que reafirman estereotipos negativos hacia las mujeres”.

Por su parte, la conductora dijo que al terminar el programa él le pidió disculpas.“Él ya me explicó en interno, ya hemos conversado y me dio su explicación. Como lo dije, (fue) la adrenalina del primer programa”, expresó Karina Rivera.

