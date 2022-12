Karina Rivera y Orlando Fundichely tuvieron una relación de 15 años. | Fuente: Instagram

Karina Rivera, conductora de “Todo por amor” de Latina, ofreció una entrevista al diario Trome y confesó que a pesar de querer salvar su matrimonio con Orlando Fundichely, no pudo lograrlo y los dos se dieron cuenta que la relación no daba para más:

“Intenté salvar mi matrimonio, bueno, lo intentamos. La luchamos, pero nos dimos cuenta de que no podíamos seguir así y que cada uno encuentre su felicidad como guste. La felicidad de él era estar en el extranjero, trabajar allá y la mía aquí, a lucharla con mis hijas”.

Además, Karina Rivera aseguró que la única relación que tiene con Orlando Fundichely es de padres por el bien de sus dos hijas:

“La relación que tenemos es cordial. No somos íntimos amigos, porque eso sería bastante difícil, pero nos comunicamos porque tenemos hijas que sacar adelante. Quizá tengamos desacuerdos o ciertas cosas, pero lo manejamos por interno porque somos adultos”.

No obstante, no quiso dar detalles sobre las razones por las que llevaron a tomar la decisión de separarse de Orlando Fundichely:

“Considero que eso (el motivo de su separación) es un tema de pareja; por ende, se debe quedar en las cuatro paredes de la habitación o de la casa. No porque seamos famosos o conocidos debemos divulgar nuestras vidas. Nosotros ya estamos divorciados, ahora él tiene una nueva relación, le está yendo bien y estamos tranquilos”.

Por otro lado, Karina Rivera no descartó en enamorarse de nuevo ya que considera que no ha dejado de creer en el amor:

“Sería lindo encontrar al amor de mi vida, estar de la mano y sonreír. No le he cerrado las puertas al amor. Soy romántica, creo mucho en el amor, no es que no me guste estar sola, también disfruto de mi soledad y de mis momentos con mis amigas, pero me gusta estar acompañada”.

Te sugerimos leer