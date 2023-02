¡Karina Jordán se casa! Actriz anuncia su boda con Diego Seyfarth, protagonista de 'No me digas solterona' | Fuente: Instagram

Karina Jordán, actriz de "Ven Baila Quinceañera" y " Ana Cristina", anunció su boda con el también intérprete Diego Seyfarth luego de casi cuatro años de relación. La pareja se conoció en medio de obras de teatro y grabaciones de la segunda temporada de "Ven Baila Quinceañera, todo por la fama". Además, ambos compartieron créditos en la famosa cinta peruana "No me digas solterona".

"Con demasiada emoción y nervios quiero presentarles esta editorial de fotos de la revista 'Cásate y punto' y contarles oficialmente que nos vamos a casar", escribió Jordán junto a una fotografía en la que ambos lucen sonrientes.

La actriz resaltó que "este viaje" junto a su prometido Diego Seyfarth es una bendición. "Gracias amor mío por regalarme tantos momentos de felicidad, por entenderme como nadie, porque compartes conmigo tu tiempo que es lo más preciado que tenemos, porque crecemos juntos en este viaje maravilloso y me siento bendecida por hacerlo a tu lado. Te admiro amor, eres un hombres maravilloso", finalizó el mensaje.

En la entrevista más larga que le realiza la publicación, Jordán explica que Diego llegó a su vida después de algunas relaciones tóxicas que vivió.

"Pasé por una serie de relaciones poco saludables en las que me adaptaba al otro, quería agradar y sobre todo, opté por conformarme con lo que me daban, así sintiera que no era suficiente. Si bien en ese momento no estaba preparada para verlo así, hoy sí lo veo", finaliza.

Por su parte, Diego Seyfarth también compartió un emotivo mensaje a su futura esposa. "Le doy gracias a Dios y a la vida por hacer que se crucen nuestros caminos. Caminos que se encontraron por casualidad y nos marcaron muy profundamente. Fuimos amigos y confidentes, apartándonos físicamente porque así lo quizo el destino, para luego de un tiempo reencontramos en la distancia burlándonos así mismo de ella. Sin dudarlo regresé hacia ti", comienza el mensaje.

Seyfarth también resalta lo mucho que la relación con Karina ayudó en su madurez profesional y personal. "El universo con su fuerza y sabiduría premió aquella decisión regalándonos amor, dicha y felicidad. Hiciste que regresara a mi tierra, a mi familia, a mi lugar, que es solo y únicamente contigo. Haciendome crecer y madurar, sacando siempre lo mejor de mi. Mi amiga, mi amante, mi mujer, mi musa y ahora mi familia también .Gracias por tanto amor mío. Que la Ley avale y que Dios bendiga nuestra unión hasta el final de nuestro camino. Me hace el hombre más dichoso, honrado y feliz, el saber que me voy a casar contigo. Tuyo siempre", finaliza su mensaje.

