Karen Schwarz compartió un emotivo mensaje sobre los sacrificios que significa ser mamá. | Fuente: Instagram / Karen Schwarz

A más de un mes de haber dado a luz a su segunda bebé, Karen Schwarz suele compartir reflexiones sobre el momento que vive a través de sus redes sociales. Y hace unos días, la conductora televisiva envió un emotivo mensaje sobre la maternidad.

Desde su cuenta de Instagram, donde alberga más de 3 millones de seguidores, la exreina de belleza se refirió a los desafíos que implica ser mamá, ahora que tiene dos pequeñas a quien cuidar y que son fruto de su matrimonio con Ezio Oliva.

“Cuando la vida te grita una vez más que los seres humanos tenemos una misión y esa es ¡dar amor!”, escribió Schwarz al inicio de la leyenda de su publicación, junto a una tierna fotografía en la que aparece su bebé de poco más de un mes recostada sobre su pecho.

Desde largas horas sin dormir hasta pasar frío en la madrugada, la modelo afirmó que a veces siente que ya no puede más frente al cuidado de su segunda hija. “Pero tan solo verte bien alimentada, creciendo sanita y aprendiendo a vivir en este mundo tan extraño hace que saque fuerzas de donde sea”, indicó.

“A veces no contamos lo que realmente sentimos cuando llega un bebé, más allá del amor, también sentimos que ya no damos más y no queremos defraudarnos a nosotros mismas como mamás, pero solo les puedo decir que somos seres humanos, no robots y que lo más importante es darnos cuenta que esta experiencia de vida hace que descubramos la fuerza que tenemos por dentro, pero sobre todo el amor y las ganas de amar bonito”, concluyó Karen Schwarz.

CELEBRAR EL PRIMER DE SU BEBÉ

Karen Schwarz vive su mejor momento como madre luego de dar a luz a su segunda bebé, Cayetana, fruto de su matrimonio con Ezio Oliva. Tras un mes de su nacimiento, la conductora de televisión le dedicó unas palabras a su pequeña hija.

Mediante su cuenta de Instagram, Schwarz publicó el 20 de junio un videoclip en el que junto a su esposo y su primogénita Antonia le cantan su cumplemes a la nueva integrante de la familia.

“Llegó tu primer mes, gordita”, dijo la exreina de belleza en la leyenda. “En momentos tan difíciles llegaste a iluminarnos, tu hermanita contaba los días por tenerte, tu papi y yo vivíamos los últimos días con mucha ansiedad, porque no sabíamos cuándo llegarías y ese día llegó hace un mes. Te amamos, Cayetana”, añadió.

La publicación, que tuvo más de 145 mil reacciones, fue comentada por amigos y seguidores de Schwarz. Entre ellos, Magdyel Ugaz manifestó: “Feliz mes, chinita bonita”, mientras que Maju Mantilla hizo lo propio al escribir: “Happy mes, Cayetana”.

Te sugerimos leer