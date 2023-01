Karen Schwarz y Ezio Oliva celebraron los cuatro meses de Cayetana. | Fuente: Instagram | Karen Schwarz

Karen Schwarz y Ezio Oliva compartieron tiernas imágenes en redes sociales para celebrar el cuarto cumplemés de su hija Cayetana. La hermana menor de Antonia llegó al mundo en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus y para la modelo, fue un milagro que todo haya salido bien en el parto debido a la situación actual.

Sin embargo, agradecieron a Dios traer a su segunda bebé al mundo y le dedicaron tiernos mensajes. “Felices cuatro meses de puro amor, mi vidita”, se lee en la publicación de la conductora de ‘Modo espectáculos’.

En el post de Ezio Oliva, destacó que Cayetana es una guerrera tras salir airosa de su problema al corazón: “Han sido meses donde hemos pasado juntos varias pruebas que sólo Dios nos ha permitido superar. Agradezco y celebro tu salud mi chiquitita preciosa. ¡Felices 4 meses Cayetana!”, escribió el cantante.

Si bien se tejió la posibilidad de que a Karen Schwarz le gustaría ser mamá por tercera vez, la conductora de televisión aseguró que eso no pasará ya que se ligó las trompas y su esposo se hará la vasectomía.

SE CASARÁ POR TERCERA VEZ

A traés de sus redes sociales, Karen Schwarz anunció que se casará por la iglesia con Ezio Oliva. Ante la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus, indicó que la ceremonia se realizará cuando todo vuelva a la normalidad.

“Me preguntan si voy a tener un tercer hijo y he dicho que no, pero lo que sí les puedo decir es que me voy a casar por tercera vez. Claro pues, falta la bendición de Dios”, expresó a sus seguidores en Instagram.

Como se recuerda, Ezio Oliva y Karen Schwarz contrajeron un matrimonio simbólico mientras estaban de viaje en Punta Cana. Cuando regresaron al Perú, se casaron por civil y próximamente lo harán por religioso.

