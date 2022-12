La conductora de 'Modos espectáculos' se refirió a la cancelación del programa. | Fuente: Instagram

Karen Schwarz no pudo despedirse en vivo de “Modo espectáculos”. A través de un comunicado, Latina confirmó que el programa no iba más, pero la conductora regresaría a la pantalla de todas formas. Aunque no tuvo la oportunidad de decir adiós a sus televidentes, utilizó sus redes sociales para hablar con sus seguidores.

Según la casa televisiva de Schwarz, la cancelación de “Modo espectáculos” se dio por varias razones, pero rechazan que una de estas sea por los bajos números de ráting en sus últimas semanas de emisión. En un espacio de preguntas abiertas con sus seguidores en Instagram, la presentadora peruana respondió algunas dudas.

“Sal a decir algo al respecto. Aquí estoy para decirlo. Voy a extrañar a todo el equipo maravilloso. Cuántas risas, la hemos pasado súper bien. Voy a extrañar a todos”, expresó en una de sus historias. Y cuando le consultaron sobre el canal en el que conducía aclaró: “El canal sigue en el mismo lugar”.

En ese sentido, Karen Schwarz aseguró sentirse muy agradecida con la oportunidad y el cariño que recibió por la conducción de “Modo espectáculos”. Como se recuerda, el magazine de farándula competía con otros espacios del mismo corte de otros canales como “En boca de todos” o el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

“Hay capítulos que se cierran y se cierran con amor y agradecimiento. Gracias por tu lindo mensaje al final”, se sinceró en compañía de su esposo Ezio Oliva, quien bromeó sobre el tema en el momento. Por el momento, no ha revelado si regresará a Latina con un nuevo formato o con “Mujeres al mando”, el cual estuvo conduciendo hasta antes de la pandemia.

“MODO ESPECTÁCULOS” LLEGA A SU FIN

“Modo espectáculos” salió del aire. El programa de espectáculos a cardo de Karen Schwarz no se emitió ayer 24 de noviembre luego de anunciarse que llegaba a su fin. Asimismo, Latina negó que la decisión se deba a los bajos números de ráting que venía registrando el último mes.

“La salida del aire no se debe a un tema de ráting. Ha sido una decisión conversada en buenos términos por la Gerencia de programación y contenido, Gerencia de producción y la conductora”, indicó el canal en un comunicado oficial.

