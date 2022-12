Karen Schwarz revela que pasa cuarentena con su suegra y su mamá. | Fuente: Instagram

La conductora Karen Schwarz está a pocos días de traer al mundo a su segunda hija. Por ello, el Día de la Madre fue una fecha muy emotiva.

Vía Instagram, Karen Schwarz reveló que ha celebrado el Día de la Madre con su hija Antonia, su esposo Ezio Oliva, su mamá y su suegra. En ese sentido, expresó lo que ha significado para ella.

Pese a la difícil situación que se vive en el país, la exreina de belleza sostuvo que el confinamiento le ha permitido aprender de las madres que la rodean.

"Gracias Diosito por permitirnos tenerlas con nosotros, es nuestro mayor regalo hoy, mañana y siempre. Casi 2 meses de angustia, incertidumbre, miedo pero ellas han estado aquí para ese abrazo que siempre necesitamos", escribió en la red social.

"Feliz día mamita , Feliz día a mi suegra y a todas las mamis que nos enseñan tanto . Viviendo estos 56 días juntos nos ha enseñado mucho", añadió Karen Schwarz.

Por su parte, el cantante consideró que es afortunado por tener dos mamás, en referencia de su progenitora y su suegra. Asimismo, resaltó las virtudes de su esposa Karen Schwarz.

"Tengo la suerte de no tener una sino DOS mamás en mi vida y una esposa que me ha dado las bendiciones más grandes. Le agradezco a Dios por tenerlas con salud y cerca, me siento muy afortunado. Feliz día mujeres de mi vida", acotó en el Día de la Madre.

