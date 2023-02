Karen Schwarz y Ezio Oliva son una de las parejas más famosas de la farándula peruana. | Fuente: Instagram

Karen Schwarz fue invitada al set de “Mujeres al mando”, donde alguna vez fue conductora, por motivo de su cumpleaños número 37. Después de que su esposo Ezio Oliva viajara a Miami para crecer musicalmente, se quebró al hablar de su vida familiar:

“Estoy agradecida por cada etapa que he pasado en mi vida, porque ahora me siento orgullosa de la mujer que soy, me abrazo muy fuerte y creo que las caídas que uno puede tener en la vida son para levantarte y mirarlo, no como un error, sino como un aprendizaje”, comenzó su mensaje.

Asimismo, Karen Schwarz no pudo dejar de derramar lágrimas al confesar que tanto Ezio como ella han tenido que luchar para formar una familia y consolidar su relación con el padre de sus hijas:

“Solamente las personas que son muy cercanas a nosotros saben lo que nos ha costado estar donde estamos. En algún momento me dijeron que él no era para mí, pero yo me aferré, es un hombre maravilloso (...) Para mi ser mamá es lo más hermoso que me pudo haber pasado en la vida. No tengo palabras para describir lo que significan Antonia y Cayatena para mí”, sostuvo.

Luego de que el intérprete de “30 horas” tomara su rumbo para Estados Unidos, la co-conductora de “Yo Soy” confesó que su plan era darle el encuentro, sin embargo, no puede por temor a contagio a su madre y a su suegra:

“Yo iba a viajar para pasar mi cumpleaños con él, pero pusimos todo en una balanza y dijimos: tenemos dos hijas, vivo con mi mami, con mi suegra, señoras que nos ayudan en casa, entonces el amor que yo siento hacia Ezio no solo parte de estar siempre juntos, sino también parte de ser responsables con lo que más queremos. Lo extraño un montón, pero lo veo tan feliz con lo que él hace”, agregó.

Como se recuerda, el cantante está trabajando en una nueva producción y tuvo que salir del país para seguir con su internacionalización.

