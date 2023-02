La conductora de televisión aseguró que sus hijas tienen una libre decisión de su futuro. | Fuente: Instagram

Karen Schwarz habló sobre la libertad de sus hijas en el futuro. La presentadora de televisión se refirió a las vidas de sus pequeñas y aclaró que no busca ser un ejemplo ideal para Antonia y Cayetana, solo quiere encaminarlas en su crecimiento sobre las decisiones que tomen.

“Quiero que mis hijas sean libres de decidir lo que ellas quieran vivir. Yo evidentemente voy a estar ahí para darles consejos. Yo no me considero ejemplo de nadie, yo vivo mi vida con mis errores. Espero que mis hijas no me tomen como ejemplo, pero sí que me tengan como un sostén para encaminarlas”, dijo Schwarz en el programa “Mujeres al mando”.

En esa misma línea, la conductora de “Yo Soy” indicó que está de acuerdo con la orientación sexual con la que sus hijas se identifiquen al crecer mientras amen con todo el corazón. Mencionó que tenía que decirlo abiertamente, porque el derecho de amar depende de la experiencia de cada persona.

“Todos somos seres humanos libres, libres de tomar cualquier decisión. Que el amor que les llegue a sus vidas, y lo tengo que decir abiertamente, si ellas aman a los hombres, que amen con pasión, si ellas aman a las mujeres, que lo hagan con pasión. Porque creo que el derecho de amar va a depender de cada ser humano”, agregó.

SU VIDA FAMILIAR

Por su cumpleaños número 37, Karen Schwarz estuvo de invitada en el set de “Mujeres al mando” donde alguna vez fue conductora. Después de que su esposo Ezio Oliva viajara a Miami para crecer musicalmente, la actriz se quebró al hablar de su vida familiar:

“Estoy agradecida por cada etapa que he pasado en mi vida, porque ahora me siento orgullosa de la mujer que soy, me abrazo muy fuerte y creo que las caídas que uno puede tener en la vida son para levantarte y mirarlo, no como un error, sino como un aprendizaje”, contó.

