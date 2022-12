Karen Schwarz continuará ausentándose de 'Mujeres al mando' y, en su reemplazo, estará Laura Borlini. | Fuente: Instagram / Karen Schwarz

El 21 de febrero, la ausencia de Karen Schwarz en el programa “Mujeres al mando” llamó la atención de los televidentes. En su reemplazo, estuvo la modelo Laura Borlini, quien acompañó a Cathy Sáenz en la conducción del espacio televisivo.

Aunque el mismo día Ezio Oliva dio a conocer el motivo por el que su esposa no estaba presentando el programa —por lo visto, se debió a un tema de salud—, Laura Borlini afirmó recién a Ojo que la ausencia de Schwarz en el programa se prolongará también por temas emocionales.

“Está agotada, pero no solo anímicamente”, señaló la argentina. “Ella siente que no tiene muchas fuerzas. Me comentó que hace un gran esfuerzo para hacer el programa, poner su mejor cara. Cuando llega el corte, te das cuenta cuánto le afectan los últimos meses de su embarazo y todo lo que está sucediendo (en redes sociales)”, añadió.

EL REEMPLAZO DE SCHWARZ

Asimismo, Borlini apuntó que los ataques que Karen Schwarz viene recibiendo a través de las redes sociales están terminando por afectarla. “Yo creo que hay que parar un poco la mano en manera en general, no de algo en específico. Creo que es momento de hacer un pare ya, creo que la agresividad no nos lleva a nada”, aseveró.

Por otro lado, la actual conductora de “Mujeres al mando” indicó que seguiría reemplazando a Karen Schwarz mientras ella esté ausente en el programa. De hecho, reveló que la producción del espacio le pidió contar con su presencia en el set por unos días más.

“Me han dicho que vaya a apoyar algunos días más. La verdad, yo ando bastante ocupada, pero en un caso como este, que se trata de un tema de embarazo, de un tema de salud, amerita apoyar”, concluyó.

Te sugerimos leer