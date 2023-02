La modelo subió una serie de imágenes de su infancia en familia. | Fuente: Instagram

Karen Schwarz compartió a través de su cuenta de Instagram una serie de imágenes de cuando ella era pequeña. En las fotografías se aprecia a una Karen pequeña en compañía de sus seres queridos.

Con un mensaje esperanzador, la exconductora de televisión señaló que ver esas imágenes le calmaba la angustia de no saber lo que podría pasar a futuro.

"Ver estas fotos me reconforta, me calma la ansiedad, el miedo y todo lo que hoy en día podamos estar sintiendo. A esa edad no tenía ni idea todo lo que iba a vivir ni de la familia que iba a formar”, escribió.

Ademas, Schwarz precisó que si bien en un primer momento no tenían muchos recursos económicos, el amor de su familia nunca faltó.

"En mi familia desde pequeña podían faltar muchas cosas materiales pero amor nunca, hasta ahora. Hoy en día cada uno vive su propia historia, pero sabemos que siempre estaremos ahí", agregó.

El collage de fotos tiene hasta el momento cerca de 30 mil 'me gusta'. Ademas, seguidores de la esposa de Ezio Oliva reconocieron el parecido que tiene con su hija Antonia de tres años.

"Igualita a Antonia", "Nunca habíamos fotos con tus hermanos" y "Antonia y tu tienen la misma cara de muñeca" fuern algunos de los comentarios que dejaron en las imágenes.

