Karen Schwarz dio detalles de su segundo embarazo. | Fuente: Instagram

Karen Schwarz habla con ilusión de su segundo embarazo, que recientemente dio a conocer junto con su esposo Ezio Oliva. La conductora tiene tres meses y espera que, a inicios de diciembre, conozca el sexo del bebé. Además, ella ya nota las diferencias entre este embarazo y el de su primogénita, Antonia.

"Con Antonia lo pasé mejor, por eso dicen que puede ser hombre. Han sido tres meses lindos porque tengo un bebé, pero también terroríficos. Llego a mi cama a la 1 p.m., me echo a mi cama y no me vuelvo a parar", contó la conductora de "Mujeres al mando".

Karen Schwarz aseguró que el bebé se encuentra bien y que está comiendo bastante, pero nada de dulces.

Karen Schwarz, Ezio Oliva y Antonia se encuentran muy entusiasmados por sumar a un nuevo integrante a su familia. | Fuente: Instagram

EZIO Y LAS MUJERES EN SU FAMILIA

En la familia, todos ─su esposo Ezio Oliva y su hija Antonia─ quieren que sea mujer. La pequeña ya pedía una hermanita. En tanto, el músico quiere una niña, pero al mismo tiempo ha empezado a pensar en un niño. "A él le da miedo y piensa en un hombrecito para que la proteja [a Antonia] en las fiestas", comentó la exmodelo.

"Creo a ciegas que la vida le va a poner mujeres alrededor", agregó a propósito de su esposo.

Karen Schwarz agradeció a sus compañeras de "Mujeres al mando" ─Jazmín Pinedo y Cathy Sáenz─ por guardar el secreto de su embarazo hasta que ella decidió hacerlo público.

"Mi mayor agradecimiento es que hayan guardado la noticia con mucho amor [...] Hay mucha responsabilidad detrás de decir que estoy embarazada. Agradezco que no jugaran con el tema", manifestó la conductora.

Karen Schwarz dijo que en diciembre se podría saber el sexo del bebé. En su casa, esperan que sea una niña. | Fuente: Instagram

EL MENSAJE DE LOS PADRES

A través de sus redes sociales, la presentadora Karen Schwarz confirmó que ella y su esposo Ezio Oliva serán padres nuevamente.

"Lo soñé y no puedo creer que se esté cumpliendo. Mientras escribo estas líneas, solo se me hacen agüita los ojos de la emoción. SERÉ MAMÁ POR SEGUNDA VEZ”, escribió la conductora en un emotivo mensaje.

Por su parte, el cantante Ezio Oliva también se pronunció, en redes sociales, sobre el embarazo de su esposa. "Hay tanto por agradecer, pero sobre todo la familia que estoy construyendo junto a la mujer de mi vida", señaló.

Karen y Ezio contrajeron matrimonio el 14 de mayo de 2016 durante una ceremonia privada a la que asistieron sus familiares y amigos más cercanos. Después de un año de casados, llegó a su vida Antonia, la primogénita de la familia Oliva Schwarz, quien el próximo año tendrá una nueva compañía.

