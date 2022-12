Ezio Oliva habló del inicio de su relación con Karen Schwarz. | Fuente: Instagram

Ezio Oliva lanzó su nuevo tema musical “30 horas”, que está inspirada en una historia de amor real: la de él y su esposa Karen Schwarz, con quien se casó en el 2018 y con la que espera a su segunda hija.

“30 horas” narra la historia de un hombre que se arrepiente de haber sido infiel y que luego le pide perdón a quien considera el amor de su vida. Por ello, el cantante aseguró que la canción es importante para él.

“Es importante para mí porque habla de un momento real de mi vida y lo cuento tal y como pasó, literal. Es una de las veces que más honesto he sido con mis canciones, pues a veces hablo de situaciones que he experimentado y sentido; pero le meto un poquito de creatividad y ficción. En este caso, todo es real”, señaló el artista, de 31 años de edad, en entrevista para El Comercio.

Asimismo, Ezio Oliva comentó sobre su nuevo sencillo que “más allá de mi historia con Karen, el gran mensaje es que pedir perdón puede cambiarte la vida”. Además, reveló que esta experiencia la pasó cuando recién iniciaba su relación con Karen Schwarz, aunque aclaró que nunca existió una infidelidad.

“[Pasó] En el sentido en que viví esta confusión emocional cuando empezaba mi relación con Karen y tuve que ser sincero conmigo mismo. Me di cuenta que estaba a punto de perder a una mujer que valía mucho, a una mujer maravillosa, al amor de mi vida”, indicó. “Hay mujeres y hombres maravillosos muy completos con los que puedes tener una química linda, pero solo hay un amor de tu vida y yo estuve a punto de perder el mío. Por suerte, volví con el rabo entre las patas y bajando la cabeza, pedí perdón”, añadió Ezio Oliva.

“No hubo infidelidad porque se dio en un momento en el que estás en un proceso de conocer (a la otra persona), pero dejé mi ego de lado y pedí perdón. Tenía claro que Karen es la mujer de mi vida y no me equivoqué”, sostuvo el exintegrante de la banda Adammo.

El cantautor también manifestó que su esposa, al leer la letra del tema, quedó encantada y le dijo: “han pasado tantos años, tenemos una familia linda, una hija maravillosa y otra que viene en camino. Es una canción honesta, hay que compartirla”.

