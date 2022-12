Karen Schwarz compartió un inédito TikTok | Fuente: Instagram

A poco del debút de su nuevo programa "Modo Espectáculos", la conductora de televisión Karen Schwarz compartió un divertido video de TikTok con sus seguidores de Instagram.

La exreina de belleza confesó que no tenía planeado publicar dicho clip debido a que no le quedó perfecto, sin embargo, decidió compartirlo porque le pareció muy gracioso.

"Jamás pensé publicar este video pero amo reírme de mi misma y este fue mi primer intento en TikTok hace unos meses atrás", contó.

"Como verán nunca me aprendí la coreografía, me pesaba la barriga (ya faltaba 2 semanas para dar a luz) y me rendí, recién lo intenté luego de haber dado a luz y alguito me fue saliendo", añadió Schwarz Espinoza.

En poco tiempo, el video logró medio millón de reproducciones en la red social, así como cientos de comentarios que aclamaban su baile.

SU REGRESO A LA TV

La exreina de belleza confesó a RPP Noticias que en un inicio tenía pensado retornar la conducción de "Mujeres al Mando"; cuando le llegó la propuesta de "Modo Espectáculos" "que realmente me da el tercer pilar que yo necesito para complementar lo que soy, lo que amo hacer".

El nuevo espacio tiene como objetivo entretener, pero también convertirse en una ventana para que los artistas muestren sus historias. Todo ello, "sin olvidarnos lo que está pasando en el mundo", recalcó Karen Schwarz.

Sobre las nuevas conductoras de "Mujeres al Mando", ella se mostró contenta porque ha quedado en manos de Thaís Casalino, Maricarmen Marín y Giovanna Valcárcel. "Me encantan las tres (presentadoras). Creo que cada una tiene una esencia diferente", afirmó.

