Junior Silva no piensa en el amor en tiempos de pandemia. | Fuente: Instagram

¿Amor en tiempos de pandemia? Algunas relaciones salieron fortalecidas, otras sucumbieron durante el confinamiento. Mientras que otros prefieren permanecer solteros hasta que llegue la ansiada vacuna. En este último grupo se encuentra Junior Silva quien prefiere enfocarse en sus proyectos laborales antes que rehacer su vida amorosa.

"Mis prioridades son estabilizarme y ver los proyectos del 2021. Cupido está de cuarentena, con su mascarilla y guardando el distanciamiento", subrayó el actor.

Como se recuerda, en setiembre del 2019, Junior Silva y Carla Tello anunciaron el fin de su matrimonio tras solo seis meses de haberse casado en Las Vegas. Desde entonces, no se le conoce una nueva pareja al popular intérprete de "Al fondo hay sitio".

"No hay tiempo para eso [romances], vendrán mejores tiempos", agregó al diario Trome.

En su momento, la expareja prefirió guardar los motivos de su separación. "Las razones quedan para nosotros. Todo bien con Carla, prefiero dejarlo así, prefiero que la gente piense en las cosas que estoy haciendo laboralmente", sostuvo el artista.

¿SEGUNDA TEMPORADA DE "AISLADOS"?

Actualmente, Junior Silva se encuentra satisfecho tras su participación en la serie "Aislados", que se estrenó a fines de noviembre en Movistar Play.

Él dijo estar contento por la aceptación del publico y no descartó que se grabe una segunda temporada

En "Aislados", él da vida a un personaje llamado Ulises Alayza, que se encarga de realizar cortinas de humo en medios de comunicación. En suma, una interpretación alejada de la comedia.

“He hecho muchas series de comedia, muchas películas del género, pero este es un personaje totalmente diferente”, contó al respecto. “Otro reto ha sido los 25 cambios de look que he tenido en estos 10 capítulos”, añadió meses atrás a RPP Noticias.

Veinte artistas nacionales protagonizan diversas historias que fueron grabadas en el Perú y Argentina. Entre ellos destacan Junior Silva, José Dammert, Edith Tapia, Alexandra Graña, Mónica Torres, Rossana Fernández Maldonado, Leslie Stewart, Claudio Calmet, Kukuli Morante, Anai Padilla, entre otros.

