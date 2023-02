Julio Andrade denunció que fue atropellado por conductora que se dio a la fuga | Fuente: Instagram

Julio Andrade denunció haber sido atropellado por una conductora que se dio a la fuga el pasado 24 de octubre. Los hechos ocurrieron en el estacionamiento de un conocido supermercado ubicado en Santiago de Surco, y han sido reportados a la Comisaría de Chacarilla del Estanque, donde Andrade interpuso la denuncia.

En entrevista con RPP Noticias, el también compositor contó que él se encontraba con su hija cuando sucedió el atropello. “Mi hija me estaba esperando y, cuando regreso, veo que ella está aprisionada por una camioneta, que al retroceder había abollado mi carro. Algo leve, nada trágico. Pero la actitud de la mujer fue prepotente. Mi hija la increpó, pidiéndole que baje, pero esta mujer le cerró la luna”, señaló.

Versión de Andrade

Luego de que la conductora evadiera a la hija del músico, Julio Andrade se colocó frente al carro para evitar que escapara. Pero, según relató a RPP Noticias, la mujer consiguió darse a la fuga: “Ella [la conductora] me ha dicho: ‘Tranquilo, ya me voy a cuadrar’. Entonces me di cuenta de que tenía ganas de arrancar y me puse delante del carro, y ella me lo echó encima, me inflamó la rodilla y, no obstante, me arrimé, pero me arrolló el pie derecho con la llanta izquierda”.

Horas más tarde, Andrade compartió el incidente en sus redes sociales y, de acuerdo con su versión, fue contactado por el esposo de la conductora, con quien, pese a tener conocidos en común, no llegó a ninguna conciliación. “Le tuve que cortar y hacer la denuncia para que la ley y la justicia se encargue”, dijo el intérprete de “Se la llevan fácil”.

Versión de conductora

Jessica Huguet declaró a RPP que en ningún momento arrolló a Julio Andrade ni a su hija. Ella relató lo que ocurrió hace unos días en la avenida Primavera en Chacarilla.

“Cuando he subido a mi auto, he metido retroceso tan suave como uno puede meter cuando está en un estacionamiento. Entonces me topé con el auto del costado que no se había cuadrado en diagonal como yo, sino se había cuadrado en perpendicular a la vereda. Me estaba bloqueando la salida, y yo no me he dado cuenta de que lo había topado”, contó.

En su versión, bajó de su auto para verificar si hubo daños al auto que era de Julio Guzmán y su hija. “Voy con ella a ver lo que había sucedido y vemos que era nada más que un raspón. Entonces le dije, ‘este es un raponcito que se saca con un pulidor y la verdad que tú también tienes la culpa porque te cuadras ahí y me estás bloqueando la salida’”, le dijo.

Al volver a su auto, Huguet declaró que Julio Andrade apareció “y se avalancha encima de mi auto y empieza a gritar enfurecido de una manera muy violenta”. “Yo me he asustado, he cerrado la ventana y he esperado que se calme, el señor se fue con su hija y yo me he ido. Eso fue todo lo que ha pasado. Lo que ha escrito en redes es pura difamación”, manifestó Huguet.

