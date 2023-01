Juliana Oxenford deja su noticiero para dar a luz a su bebé | Fuente: Instagram

El último viernes, la periodista Juliana Oxenford se despidió del noticiero "Al estilo Juliana", que conduce en ATV, para esperar el nacimiento de su bebé.

En el mes de mayo, Oxenford dio a conocer que tenía 4 meses de gestación y que se convertiría en madre por segunda vez. Ahora, la conductora está a poco de cumplir los nueves meses de embarazo.

Para la despedida, el equipo de producción del noticiero preparó una sorpresa para Oxenford, quien no dudó en agradecer el gesto de sus amigos y colegas.

“Los adoro, equipo. Gracias por tanto cariño, por no ser solo mis compañeros sino mis grandes amigos”, escribió la periodista Juliana Oxenford junto a unas fotografías en las que se ve la decoración.

Cabe anotar que la periodista Pamela Vértiz tomará su lugar en el noticiero nocturno, hasta que Oxenford retorne de su descanso post parto.

En esta espera por volver a convertirse en madre, la periodista compartió la decoración del cuarto del bebé y aseguró que todo lo hizo sola: sin cajes ni decoradora profesional.

"A raíz de que me convertí en mamá, descubrí cuánto me gustaba decorar. Durante tres meses me encargué de preparar el cuarto de María colocando como protagonista a un árbol de madera que coloqué en la pared principal". expresó en su cuenta oficial en Instagram.

"Siete años después, tocó construir el espacio donde recibiría a Mateo y -luego de sacar algunas referencias, buscar por aquí y allá lo que se me iba ocurriendo- finalmente lo terminé. Habitación lista, sin ayuda de decoradora, sin canjes y mamá feliz con los resultados", agregó a puertas de la llegada del nuevo integrante en su familia.

