Juliana Oxenford compartió a través de sus redes sociales, un mensaje dedicado a su esposo, Milovan Radovic, quien está de cumpleaños. La publicación se volvió viral en internet ya que la periodista mostró fotos inéditas de su inesperada boda en diciembre del 2018.

En su dedicatoria, la conductora de “Al estilo Juliana” comentó que han tenido problemas en su matrimonio, pero el amor que sienten el uno por el otro es más fuerte que todo:

“Idas, venidas, peleas, reconciliaciones, lágrimas, alegrías, una hija maravillosa, un hijo que está por venir y una vida que seguimos construyendo con la única certeza de que queremos seguir juntos. Hoy celebro tu día. Feliz cumpleaños “Amore Mío” y que nadie nos quite lo bailado”, se lee en la publicación.

Milovan Radovic y Juliana Oxenford llevan dos años de haber formado una familia, sin embargo, no todo fue color de rosa para ellos. En una entrevista con el diario El Comercio, la periodista aseguró que se habían separado por un tiempo.

“En un momento yo le planteo el deseo de ser mamá y le digo que esto para mí es no negociable: mamá voy a ser contigo o con quien sea”, comentó Juliana. Sin embargo, Radovic no estuvo de acuerdo ya que sentía que no era el momento de ser padre así que le dijo lo siguiente: “Mira, Juliana, la verdad es que no me veo como padre y no sé si está dentro de mis planes”, continuó Oxenford.

A raíz de ello estuvieron separados unos tres meses donde según la conductora de televisión se sintió “tranquila y sin problemas”. No obstante, sus desacuerdos se arreglaron, tuvieron a María y ahora están a la espera de su segundo bebé.

SEGUNDO EMBARAZO

Durante la pandemia del nuevo coronavirus, más de una celebridad peruana anunció su embarazo a través de las redes sociales. Y este martes, se sumó a la lista de personas que esperan un bebé la periodista Juliana Oxenford.

Así lo dio a conocer ella misma a través de su cuenta de Instagram. Junto a una fotografía en la que se puede apreciar su estado de gestación, la conductora de “Al estilo Juliana” escribió al principio de la leyenda: “Y de pronto, la vida te regala más vida”.

El segundo bebé de la periodista es fruto de su matrimonio con el publicista Milovan Radovic. “Ya son poco más de cuatro meses así que... se tenía que decir y se dijo”, agregó en su publicación, a la par que reveló el sexo de su bebé: “¡María tendrá un hermanito!”.

