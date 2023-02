Juliana Oxenford habló sobre la maternidad | Fuente: Instagram

La periodista Juliana Oxenford, quien dio a luz a su segundo bebé hace dos semanas, descartó tener un tercer bebé, pues reveló que se sometió a la ligadura de trompas para no tener más hijos.

“Yo me he ligado las trompas. Más hijos no voy a tener”, señaló Oxenford, en entrevista con el programa "Magaly TV: La firme".

Asimismo, la conductora de "Al estilo Juliana" explicó que disfruta de la maternidad pese a las pocas horas que le quedan para dormir y habló de la lactancia.

“Duermo muy poco en realidad, pero lo disfruto”, dijo. “Me está costando el tema de la lactancia. Con María (su primera hija) me generó heridas cuando ella amamantaba”, añadió.

Finalmente, la presentadora de noticias recalcó que ella, junto a su esposo, el publicista Milovan Radovic, se encargan del cuidado de sus hijos y no cuentan con ayuda de alguien más.

“Nunca tuve una nana, ni con María, ni con Mateo. No me gusta y no me siento cómoda porque no me gusta que alguien más vea a mi hijo. Me gusta la maternidad, lo asumo y lo abrazo”, concluyó.

