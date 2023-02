Juliana Oxenford dice tener un 'buen olfato' para reconocer a los infieles en una relación. | Fuente: Instagram

Juliana Oxenford dice tener un "buen olfato" para reconocer a los infieles en una relación, ya sean hombres o mujeres. ¿Qué tips tiene para reconocer a un 'tramposo'?

Para ella, hay una manera sencilla de reconocerlos y es gracias a una costumbre. "Cuando se lleva el celular al baño y se excusa que es para escuchar Spotify", comentó la periodista al diario "Trome". Esto también se puede aplicar a las mujeres, solo que ella cree que han desarrollado otras técnicas más perfiladas.

La periodista, que ahora conduce "Al estilo Juliana" por el canal ATV, admitió ser celosa y que, si ve a alguien muy cerca de su pareja, "me hago la superada, me acerco y pregunto: '¿Y a esta qué tanto la saludas?' y me voy donde mis amigas".

Por otro lado, Juliana Oxenford reconoció que le gustaría hacerse algún retoque en el rostro; pero no lo hará poque le tiene "terror a las operaciones". Si consiguiera superar su temor, pensaría en operarse los senos para levantarlos.

Juliana Oxenford reconoció que le gustaría hacerse algún retoque en el rostro. | Fuente: Instagram

SIN AMIGOS EN LA POLÍTICA

La conductora se mostró libre para criticar a cualquier personaje de la política porque "no tengo militancia, no hago lobbies, no invito políticos a mis fiestas, tampoco salgo a tomar cafecito con ministros".

Para ella, un error frecuente en los periodistas es querer ser amigo de un político o ir a actividades esperando conseguir un trabajo para personas de su entorno. Por ello, zanjó: "no uso la pantalla como vitrina para conseguir otras cosas".

En concordancia, Juliana Oxenford dijo que no acepta ser imagen o promocionar algún producto en redes sociales. "Si mañana encuentran que era 'narco' o estaba metida en negocios ilícitos [la marca que promocionó], quedo sin autoridad moral".

Asimismo, se mostró conforme con el ráting obtenido al frente de "Al estilo Juliana" que compite con "Esto es guerra". "Nunca se le va a ganar a esos 'realities' que arman vasos y muestran tetas, pero estoy feliz", sostuvo.

Te sugerimos leer