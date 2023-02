Julián Zucchi y Yiddá Eslava no planean tener más hijos. | Fuente: Instagram

Dos hijos son suficientes para los protagonistas de "Sí, mi amor". Y es que, según anunció Julián Zucchi en redes sociales, está decidido que él se someterá a una vasectomía. Tanto el actor argentino como su esposa Yiddá Eslava llegaron a un acuerdo de no traer más bebés al mundo.

En su cuenta de Instagram, el ex chico reality se tomó un momento para conversar con sus seguidores ante las dudas que provocó su decisión de hacerse la vasectomía. “El lunes me estuvieron preguntando por si me voy a realizar la vasectomía”, empezó diciendo desde un video publicado en sus historias.

“El doctor me dijo que por las dudas si quería que llame un banco de fertilización para congelar un esperma, ya que no lo voy a tener más. Llamé, pero eso se los tengo que contar otro día, porque es muy gracioso”, agregó Julián Zucchi sobre las opciones que le brindaron ante la posibilidad de volver a tener hijos en el futuro.

Criticó los comentarios machistas

Asimismo, Julián Zucchi criticó los comentarios machistas que señalaban que su pareja Yiddá Eslava debería ser la que se realice un procedimiento de este tipo en su lugar. Cabe destacar que, otra razón que tiene el artista para someterse a esta intervención quirúrgica es para que ella no tenga que hacerse una ligadura de trompas, la cual le provocaría cambios hormonales.

“¡Qué clase de machismo es este, señores! Ninguno de los dos queremos tener más hijos, con los dos que tenemos estamos muy felices”, aseguró. “Nos advirtieron que puede provocar cambios hormonales, sin embargo, la vasectomía no. No se toca nada de un conducto hormonal. Por eso es la decisión, punto final”.

Julián Zucchi y Yiddá Eslava dieron la bienvenida a su segundo hijo Maro a finales de octubre del 2020. Desde entonces, el matrimonio está más unido que nunca tras una convivencia en la pandemia y la suma de un miembro familiar más a su hogar.

