Juan Manuel 'Loco' Vargas considera que su esposa Blanca Rodríguez es la persona que le ha sido leal toda su vida. | Fuente: Instagram de Juan Manuel Vargas

El futbolista peruano Juan Manuel Vargas habló sobre su vida familiar y amorosa. En entrevista con la revista Cosas, Vargas empezó revelando una de las posibles razones del por qué le dicen “Loco”, un apelativo que tiene desde hace muchos años.

Según el futbolista, esto se debería por ser una persona que dice las cosas en la cara, y eso ha sido una de las características con las que siempre se ha hecho respetar en los distintos equipos del cual ha sido parte. Además, aseguró que es alguien que camina “tranquilo y con la cabeza arriba”.

En varias oportunidades, Juan Manuel Vargas ha sido portada en las noticias de deporte debido al desempeño que demuestra en los partidos que juega. Sin embargo, poco a poco su vida personal caló en la sección espectáculos de distintos medios de comunicación. Su relación con Blanca Rodríguez se ha mantenido firme desde el año 2002, pese a las especulaciones de que en algún habrían pasado por un momento de crisis.

Por ello, el ex capitán de Universitario de Deportes no dudó en asegurar que la empresaria -coopropietaria de la marca de ropa Curlika- y madre de sus cinco hijos es una buena mujer. “Siempre es bueno necesitar a alguien que esté contigo, que sea leal. A veces, es difícil encontrar personas leales. En ese aspecto, creo que encontré a una persona que me ha sido leal toda mi vida y eso me da tranquilidad”.

La felicidad de Juan Manuel 'Loco' Vargas no solo está representada por al amor que tiene a su esposa, sino también en sus cinco hijos; de quienes dice "son lo mejor que me ha pasado”.

EL EMOTIVO MENSAJE DEDICADO A SU ESPOSA

La entrevista realziada por la revista Cosas fue realizada días antes que la pareja cumpliera un año más de relación. Y hoy, martes 28 de mayo, el futbolista peruano dedicó emotivo mensaje a Blanca Rodríguez en Instgram al celebrar 17 años juntos.

“Cuando te digo Te Amo no lo hago por hábito. Lo hago para recordarte que eres lo mejor que me ha pasado en la vida. feliz aniversario amore mío 17 años soportándome. TE AMO”, escribió.

