El cantante Josimar se refirió a su estado de salud, tras drástico cambio físico por bajar de peso. | Fuente: Instagram

Josimar se manifestó sobre su estado de salud, luego de perder más de 40 kilos por someterse a la manga gástrica. El intérprete de “La protagonista” estuvo muy cerca de sufrir obesidad mórbida; sin embargo, ahora se ha recuperado y goza de un buen ánimo gracias a sus nuevos hábitos alimenticios.

En esa misma línea, el salsero criticó los rumores difundidos en base a su aspecto físico, y aseguró que solo preocupan a su familia. Josimar Fidel aclaró que su nueva pareja y sus hijos saben que él se encuentra bien.

“Es feo que la gente diga que estás mal. Es un poco incómodo, más que todo para la familia que está atrás. La persona que está a mi lado (María Fernanda Saldaña) y mis hijos saben que estoy bien. Pero más que toda la familia que vive lejos se preocupa. Bastante gente me llamado diciendo si estoy bien, que diga la verdad”, expresó a Domingo al Día.

Además, el cantante Josimar aclaró que mantiene el mismo timbre de voz y se encuentra tranquilo tras despedirse de todos los malos hábitos que lo llevaron a pesar mucho más de su cifra normal.

“Peso 71 kilos, estoy en mi peso ideal. Mido 1.71 cm. Estoy tranquilo con todas mis vitaminas, saludable, sin hígado graso, sin colesterol, sin triglicéridos, sin nada. Estoy súper tranquilo, súper sano”, aclaró.

Josimar pesaba 115 kilos —una obesidad de tipo 2, así como también padecía de pre diabetes, hígado graso severo, problemas de colesterol y triglicéridos. Según el médico del salsero peruano, la salud actual del cantante arroja índices normales.

SOBRE SU MATRIMONIO

Josimar Fidel se refirió —por última vez— a su matrimonio con Gianella Ydoña, con quien mantuvo un debate mediático respecto a los términos legales de la ceremonia. Mientras que su expareja aseguró que sí se encontraban casados ante la ley, el cantante insistió que solo se trató de una unión simbólica.

“El matrimonio no se dio, porque no se cumplieron con ciertos requisitos que pidió la iglesia. Ambos sabíamos que si no lo hacíamos quedaba invalidado. Es lo último que diré al respecto”, aseguró el intérprete de salsa.

