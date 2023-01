Josimar, Tito Nieves y Daniela Darcourt lanzarán un nuevo tema. | Fuente: Composición

A través de sus redes sociales, el cantante Josimar Fidel anunció que su carrera va rumbo a la internacionalización ya que se unirá a Tito Nieves para lanzar un nuevo tema. Además, también trabajará con Daniela Darcourt.

Por medio de una sesión de preguntas y respuestas por Instagram, le confirmó a un fanático que se unirá a su compatriota y al ‘Pavarotti de la salsa’.

“Muy pronto se viene un feat con Daniela, pero acompañado no solamente los dos, no solo Josimar y Daniela, también va a estar el maestro, mi tío Tito Nieves. ¡Tito Nieves, Daniela y Josimar y su Yambú, no saben la bomba que se viene para este enero o febrero!”, precisó.

Josimar anuncia nuevo tema con Daniela Darcourt y Tito Nieves. | Fuente: Captura de pantalla

Al etiquetarlos, Darcourt respondió con un: “¿Se imaginan esto?”, dejando entrever que se está cocinando algo entre los tres.

NUEVOS PROYECTOS

El cantante de "La protagonista", quien tuvo unos conciertos en Europa el año pasado, lanzó su propia productora con la que trabajará con nuevos artistas. Además, relanzó la orquesta de salsa A conquistar y buscó nuevas artistas para su nueva orquesta de salsa femenina Las Incomprendidas.

"Estoy muy contento porque mientras haya más exposición de nosotros en el mundo, la industria crece. Hay muchos jóvenes a los que solo les falta un empujoncito para que su talento desborde más", apuntó en ese entonces.

