Tras que se diera conocer que Jorge Benavides y su programa de imitación volverán a pisar el set de ATV, el actor cómico no dudó en bromear con Magaly Medina ya que, como se recuerda, su interpretación de ‘Mascaly’ es uno de los más solicitados por los fanáticos.

En conversación con el espacio de espectáculos, el popular 'JB' aseguró que así quiera o no, igual se animará a hacerlo:

"Señora Magaly Medina, con mucho respeto si usted me dice que sí, lo voy a hacer, y, así me diga que no, igual lo voy a hacer”, dijo entre risas. Al escuchar estas declaraciones, Medina contestó esta broma y mencionó que nunca se sintió ofendida por su imitación.

“Es un honor ser imitada por alguien tan talentoso como él”, dijo la conductora de "Magaly TV: La firme” sobre el regreso de Benavides a ATV.

¿POR QUÉ SE RETIRÓ DE LATINA?

Desde la salida de Jorge Benavides de Latina, se empezaron a especular diversas razones por las que había tenido que dejar “El Wasap de JB” en diciembre del año pasado. Una de ellas fue la supuesta censura de una imitación que involucraba al presidente Francisco Sagasti, un sketch que nunca llegó a ser transmitido.

“No hubo una razón específica, sí hubo especulaciones con respecto a un sketch. Por no haber salido, yo me había molestado. Pero no ha sido así, sino que el tema ha sido que se ha terminado mi contrato y me he encontrado en un momento libre, así que decidí no renovarlo. Ney Guerrero se enteró de ese espacio de libertad y nos reunimos a comienzos del año”, dijo a RPP Noticias.

Sobre el día y hora en los que se emitirá su nuevo espacio humorístico, el comediante peruano aseguró estar en conversaciones con la producción para fijar el horario. Promete que será estelar, tal como al que han estado acostumbrados sus espectadores por varios años.

