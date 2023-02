Susy Díaz y sus comentarios sobre la película 'Joker'. | Fuente: Instagram

Susy Díaz parece encontrarse en el mejor momento de su vida. Hace unos meses se bautizó nada menos que en el Río Jordán, y recientemente viene compartiendo fotografías de su increíble viaje a China, país que según contó, le recuerda a la calle capón de Lima.

Y es que una de las filosofías de la ex vedette es que el dinero se recupera, pero el tiempo no, es por eso que ha revelado a sus seguidores que le gustaría que su próximo destino fuera África, en donde le gustaría ser parte de un safari.

Los viajes, no obstante, no alejan a la rubia de labios rojos de los temas coyunturales, puesto que no ha dejado de opinar sobre la polémica y aclamada película de Todd Phillips, “Joker”, protagonizada por el actor puertorriqueño Joaquin Phoenix.

Como es usual, Susy Díaz ha hecho un hilarante comentario sobre el guasón, resaltando el parecido físico entre el villano de ciudad gótica y ella misma. “Te copiaste mi maquillaje. (…) ¡Por fin tengo mi película!”, escribió la exvedette en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía en la que posa con una figura de cera del villano.

MONIQUE PARDO TAMBIÉN SE RINDE ANTE EL JOCKER

La colega de Susy Díaz e intérprete del tema “Caramelo”, Monique Pardo, ha aprovechado su tiempo libre para acudir al cine a ver la cinta protagonizada por Joaquin Phoenix, sin embargo, en declaraciones a RPP, la artista aseguró que prefiere la actuación de Jack Nicholson, quien encarnó al guasón en el largometraje “Batman”, de 1989, dirigido por Tim Burton.

“Para mí es un personaje irreal, pero es una película que me bajonea porque habla de las enfermedades mentales. Por momentos es un chiste (como lo dice su nombre), pero por momentos te das cuenta que es una realidad. Nicholson, para mí, es extraordinario”, contó.

