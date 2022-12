Johanna San Miguel se pronunció sobre el caso de la niña que fue raptada y asesinada en Independencia. | Fuente: Instagram / Johanna San Miguel

El caso de la niña de 4 años que fue raptada y asesinada en Independencia ha despertado una ola de indignación y más de un comentario en torno a la situación de vulnerabilidad que viven las menores de edad y las mujeres en el Perú.

A esta irritación colectiva se sumó, recientemente, Johanna San Miguel, quien envió un fuerte mensaje a través de sus redes sociales. Desde su cuenta de Instagram, la actriz se mostró visiblemente molesta con la situación.

“¿Hasta cuándo? ¿Qué tenemos que hacer para que esto no suceda más?”, escribió en la leyenda que acompaña la imagen publicada. “Realmente vivimos en el infierno, enfermos de tanta indiferencia, de tan poca empatía, sobreviviendo al miedo”, añadió.

La presentadora de televisión se preguntó cuántos casos similares al de la menor de edad deben ocurrir para que la violencia se detenga. “Estamos molestas, asqueadas, tristes y hartas”, concluyó de manera contundente.

REENCUENTRO CON MATHÍAS BRIVIO

Mathías Brivio y Johanna San Miguel tuvieron un emotivo encuentro en el estreno de “La Máscara”, después de que por motivos de trabajo tuvieran que alejarse. Como se recuerda, los dos formaron parte de “Esto es Guerra” y luego tomaron caminos diferentes.

Al ser presentada, Mathías Brivio le dijo lo siguiente: “De verdad, chatita, todo lo que he dicho es cierto, hasta lo de las canas, pero me encanta que estés aquí, tú sabes que es mi primer programa en Latina. Gracias por estar aquí”.

A pesar de que se habían visto por televisión, no habían tenido oportunidad de encontrarse por lo que Johanna San Miguel aseguró lo siguiente: “Quería verte en vivo”.

Mathías Brivio respondió muy emocionado: “La vamos a pasar muy bien en estas dos horas de programa”. Después, su compañera contó cómo fue que pasó a saludar al conductor de “La Máscara”:

“No estamos juntos hace más de cinco años, no nos hemos visto en ningún momento después que nos separamos y cuando me dijeron hoy ‘vamos a saludar a Mathías’, yo dije no, de verdad".