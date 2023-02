Se generó controversia luego de que Jessica Newton descalificara a Shenaaz September de Miss Perú La Pre 2021. | Fuente: RPP Noticias

Jessica Newton retiró a la candidata Shenaaz September de Miss Perú La Pre 2021 por tomarse fotos en lencería. Tras lo cual, recibió críticas al respecto, en las redes sociales, ya que aludió a la falta de amor propio por compartir las imágenes en dichas prendas.

"Tienen que aprender a quererse y respetarse. Ser ellas las primeras que defiendan su imagen y su cuerpo", manifestó la empresaria, en un video, cuando dio a conocer la descalificación de la joven.

Ante ello, Shenaaz September cuestionó tajante que, por ser una mujer que suba fotos en lencería, "no significa que no se ame, valore o respete". "No tengan miedo a mostrarse tal y como son, expresarse como quieran y ser siempre ustedes mismas", alentó a sus seguidores en Instagram.

En su explicación, Jessica Newton indicó que la imagen (por su aparición en lencería) que brindó la joven "no es la que creemos debe tener una plataforma para formar adolescentes".

Por otro lado, señaló que la exaspirante al Miss Perú La Pre 2021 faltó a las normas establecidas. "La idea de ayudarlas a crecer no es lo mismo que no cumplir mis propias reglas".

Al respecto, Shenaaz September indicó que lo que más le enfadó de su retiro fue la manera de expresarse de la empresaria. "Yo tengo muy claro que existen reglas en cada concurso de belleza. Lo que me molesta es cómo se expresó de mí. Denigra a las mujeres diciendo que por tener fotos en lencería no se aman ni se respetan", mencionó.

Más de 200 candidatas, a nivel nacional e internacional, compiten en Miss Perú La Pre 2021. Newton indicó que su objetivo es formar a las jóvenes como embajadoras orgullosas de su identidad, de quiénes son y de dónde vienen.

