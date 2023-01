Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco no están esperando un hijo, según Jessica Newton. | Fuente: Instagram

Frente a los rumores de que Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco estuvieran esperando un bebé, Jessica Newton negó que su hija estuviera embarazada. Aunque la joven ha hecho público su deseo de tener un hijo, parece ser que la pareja todavía está esperando por contraer matrimonio antes de formar una familia.

“Cassandra no está embarazada”, aclaró su madre Jessica Newton en conversación con el diario Trome. “Estoy en Tailandia por trabajo, pero he hablado con mi hija hoy [ayer] por la mañana y no está embarazada, para nada”, agregó sobre las especulaciones de un supuesto embarazo.

Sobre la llegada de un integrante más a la familia, la organizadora de Miss Perú afirmó que será una “abuela engreídora”, pero de momento eso no se ha hecho realidad. “Todas las mujeres sufrimos momentos en el mes donde obviamente nos inflamamos, pero ya se tienen que relajar”, expresó sobre unas presuntas fotografías de Cassandra Sánchez que mostraban su abultado vientre.

“Deyvis y Cassandra están muy metidos en su trabajo”, indicó Jessica Newton sobre la relación amorosa que mantiene su hija con el cantante de cumbia y líder del grupo Néctar. Ambos se apoyan mutuamente en sus profesiones y se inspiran en el otro para seguir adelante en su romance.

Cassandra Sánchez desea tener un hijo

Las especulaciones en torno al supuesto embarazo de Cassandra Sánchez de Lamadrid vinieron después de que ella diera unas declaraciones sobre la llegada de un bebé a su vida y cómo sería una bendición para ella y su pareja Deyvis Orosco, con quien está comprometida desde octubre del 2020.

“El año pasado nos comprometimos y ahora estamos pensando en el matrimonio, más adelante les diremos la fecha de la boda”, había dicho la empresaria a Trome. Y añadió: “Si Dios nos bendice con un hijo, seremos más felices”.

