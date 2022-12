Jessica Newton confesó que quiere a Yahaira Plasencia en el Miss Perú: 'Ojalá la tenga en el concurso' | Fuente: Composición

La directora del concurso de belleza Miss Perú, Jessica Newton, confesó que le gustaría tener a Yahaira Plasencia en el certamen. En entrevista con radio Capital, Newton no dudó en destacar la belleza de la intérprete de "Y le dije no" y afirmra que "ojalá la tenga en el concurso".

"A mí me gusta, siempre he dicho que me gusta Yahaira (Plasencia). De alguna manera, ojalá la tenga en el concurso", menciona.

"A mí me parece guapísima, tiene unas piernas increíbles, habría que hacer algunos entrenamientos, pero eso lo hace cualquier mujer cuando está compitiendo. A mí me parece guapa, tiene un manejo de su cuerpo impresionante, tiene una linda voz", dijo Newton en conversación con Carlos Galdós.

Fuente: Instagram

"ESTOY EN LA MEJOR ETAPA DE MI VIDA"

Hace unos días, Yahaira Plasencia se subió al escenario vestida de plateado y transparencias para interpretar su más reciente producción musical “Y le dije que no”, en colaboración con Sergio George.

Sin embargo, antes de empezar a cantar su nuevo tema la cantante de salsa fue abordada por Gisela, quien le preguntó en repetidas ocasiones si se encontraba actualmente enamorada, en referencia a los rumores de su regreso con Jefferson Farfán. Plasencia respondió afirmativamente, para luego aclarar que se encontraba enamorada “de su música y su carrera”.

Asimismo, la joven cantante aprovechó para agradecer a sus seguidores por el éxito que ha tenido su nuevo video que, además de haber sido grabado en Miami, posee hasta el momento más de 600 mil reproducciones.

“Estoy en la mejor etapa de mi vida. (…) quiero aprovechar para decirle a los jóvenes que por más difíciles que sean algunos días hay que continuar”, aseguró la intérprete de “Sé que fallé”.

Fuente: Cumbia Pop

