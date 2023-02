Melissa Klug le enviará carta notarial a Yahaira Plasencia por hablar de sus hijos. | Fuente: Composición

Tras la comentada entrevista de Magaly Medina a Yahaira Plasencia, Melissa Klug evalúa enviarle una carta notarial a la cantante por hablar de sus hijos tras la alfombra roja de la película de Jefferson Farfán.

La conductora señaló que la madre de los hijos del futbolista le enviará un documento notarial a la cantante y, además, recordó que la confrontación entre ambas viene desde hace años.

"¡Qué bárbaro! No hay cuando se detengan porque, a veces, cuando una se calla, la otra le dispara. Esta es una pelea que no tiene cuando acabar. En este sentido Melissa ha sido muy clara porque lo que ella ha dicho públicamente que Yahaira Plasencia ha sido la culpable de la debacle de su familia y de que se acabara su relación con Jefferson", dijo Magaly Medina.

Asimismo, la conductora mencionó que ella no cree que la cantante haya sido la culpable del fin de la convivencia entre Melissa Klug y Jefferson Farfán porque esa "relación" ya estaba bastante "deteriorada".

"Yo creo que una relación de este tipo no hay culpables. Una relación cuando ya está deteriorada puede venir cualquier persona y la puede terminar de romper. Esta es una telenovela por capítulos que la vemos todos los días", agregó.

MAGALY MEDINA Y MELISSA KLUG

Magaly Medina sorprendió al referirse a la decisión de Melissa Klug de no autorizar a sus dos hijos a asistir a la premier de la película de su papá, Jefferson Farfán, debido a que no quería que tengan contacto con Yahaira Plasencia.

La popular 'Urraca' le dijo a la madre de los hijos del futbolista que no debería guardar rencor con su expareja y menos trasladarlo a sus pequeños hijos.

"Yo creo que Melissa todavía no ha calmado sus iras y no ha podido perdonar a Jefferson Farfán. Hoy leí en una publicación que no dejó ir a sus hijos a la alfombra roja de la película de su padre, porque ella no quiere que estén cerca a una persona que, según ella, rompió su familia", dijo Magaly Medina.

Asimismo, la conductora también le aconsejó que, muchas veces, una como madre debe sacrificar su orgullo por la felicidad de sus hijos.

"Si ella fuera más amplia de criterio y ambos conversaran para dejar de lado sus diferencias, estoy segura de que esos niños viajarían con su padre. Si ella no quiere aceptar a la mujer que ahora acompaña a Jefferson, se entiende. Pero también hay que entender que nuestros hijos no tienen que pagar por nuestros rencores", agregó la conductora.

Finalmente, la presentadora le recordó a Melissa Klug que, cuando ella tuvo sus hijos con Jefferson Farfán, fue en un momento de mucho amor y con ese mismo sentimiento debe criar a sus pequeños.

"A veces, es muy difícil entender para los padres cuando ya están separados que los hijos no son botín absolutamente de nadie", concluyó.

Te sugerimos leer